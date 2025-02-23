蛋價漲3元！明起批發價35元 周二價差會議仍召開

近期雞蛋產地價格低靡，又遇飼料價格調漲，導致蛋農壓力大，台北市蛋商公會理事長林天來今天證實，本周起蛋價將調漲3元，周一起批發價漲至35元、周三起產地價漲至25.5元；另外，周二將再召開會議，討論雞蛋價差問題。

林天來表示，近半年來雞蛋產量過剩滯銷，再加上飼料價格上漲，因此決定調漲蛋價3元，周一起批發價從每台斤32元漲至35元、周三起產地價從每台斤22.5元漲至25.5元。

農業部2月17日才召開「雞蛋產地價格與批發價格價差討論會議」，但會議並沒有結論，因此決定周二（25日）再開討論會議。然而，明天蛋價就要調漲3元，林天來說，調漲蛋價跟討論價差是兩回事，周二的會議仍會召開。

但林天來也坦言，產地價與批發價的價差，包含將雞蛋從產地運到北部的大運輸費用，以及小車載運到雜貨店、早餐店等運費，另外人力成本也因薪資調漲導致增加成本，因此有這樣的價差並不過分，認為周二的會議可能仍不會有結論。