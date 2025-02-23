國外研究發現早餐要當主餐 這1時段吃太豐盛罹病風險高

許多人常會因減肥而不吃早餐，進而導致午餐、晚餐吃得更多，甚至會在睡前嘴饞點宵夜來吃，不過，究竟哪一餐才是一天當中最重要的？研究發現，晚上攝入較多卡路里的人，容易提高肥胖症、2型糖尿病、高血壓和慢性發炎的罹患率，因此，最好不要把晚餐當成最豐盛的一餐。

根據紐約時報報導，有句話流傳了幾十年：「早餐吃得像國王，午餐吃得像王子，晚餐吃得像乞丐。」這是一個很好的建議，不過卻與多數美國人的飲食方式恰恰相反，對於美國人來說，晚餐通常會是一天之中，最豐盛的一餐。

西班牙生理學教授瑪塔·加勞萊（Marta Garaulet）發現，人們因為忙碌，直到晚上才有時間吃一頓豐盛的大餐，雖然科學家仍在研究進食量和用餐時間對健康產生的影響，但他們明確的認為，晚餐時間最好不要吃得太豐盛。

哥倫比亞大學助理教授努爾·馬卡雷姆（Nour Makers）提到，有研究顯示，晚上攝取較多卡路里的人，罹患肥胖症、2型糖尿病、高血壓和炎症的風險更高。

「體內調節細胞功能的生物時鐘可能為部分原因」，波士頓生物學項目主任弗蘭克·AJL·謝爾（Frank A.J.L. Scheer）在文中說明，由於身體在早晨時已做好吸收營養、提供能量的準備，因此很適合大吃一頓；隨著時間的流逝，肝臟和胰腺等代謝器官的反應也會逐漸變慢。

謝爾與研究人員在血糖水平方面看到了顯著的影響，「若在早上和晚上各吃一頓一模一樣的餐點，晚餐後，你的血糖峰值會更高，且停留在高點的時間也會更長」。

另外，加勞萊也補充，當體內的退黑激素在睡前升高，就會抑制胰島素分泌，這會使血糖調節變得更加困難，「不僅提高罹患慢性病的風險，也會導致脂肪在睡眠中儲存」。

事實上，根據2022年對九項減肥試驗的一項回顧中，研究人員發現，在早餐或午餐中攝入最多卡路里的人，他們的胰島素、葡萄糖和低密度脂蛋白膽固醇指數也會更好。蘇格蘭營養學教授亞歷山德拉·約翰斯通（Alexandra Johnstone）也建議，「如果人們將早餐當作主餐，一整天的飢餓感會隨之減少」。