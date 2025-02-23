今愈晚愈冷探10度 氣象署：大陸冷氣團影響至周二清晨、明後水氣減

中央氣象署預報員陳姵安今天指出，大陸冷氣團挾帶更為潮濕冷空氣南下，中部以北、東北部局部降雨，基隆北海岸、台北山區有局部大雨發生，明天水氣減少。大陸冷氣團影響至周二清晨，今天氣溫愈晚愈低，桃竹苗及新北一帶低溫約10度，周二白天之後回溫。

陳姵安表示，今天除受大陸冷氣團影響，水氣偏多，基隆北海岸、台北山區及東北部地區降雨明顯，局部地區有大雨發生。明天水氣逐漸減少，基隆、北海岸及東北部仍有大雨機率，周二更偏乾。

目前滯留鋒偏浙江海面、東海南部地方，水氣偏多，陳姵安說，周三、周四華南雲系東移，台灣可能受影響，北部及東北部降雨機率偏高，可能是小雨型態。周五、周六二二八連假，轉偏東風及東南風，東半部降雨機率高，回溫暖和。

大陸冷氣團影響持續至周二清晨，陳姵安指出，今愈晚溫度愈低，今晚至明天清晨，桃竹苗及新北一帶低溫約10度，其他地區11度至14度，離島馬祖僅8度，金門10度，澎湖13度。隨著夜間氣溫下降，部分地區發布低溫特報，周二清晨因為偏乾恐有輻射冷卻效應，可能溫度更低。