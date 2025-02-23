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急診嚴重壅塞前所未有 衛福部明再開會討論

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長邱泰源說，目前已採取多項措施解決急診壅塞問題，包括請各醫院調整急診及門診住院比率，增加急診病人住院，並要求醫院靈活增加急診醫護人力等。記者沈能元／攝影
衛福部長邱泰源說，目前已採取多項措施解決急診壅塞問題，包括請各醫院調整急診及門診住院比率，增加急診病人住院，並要求醫院靈活增加急診醫護人力等。記者沈能元／攝影

醫院急診壅塞情形嚴重，急診醫學會昨緊急發文，直指「今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度」，憂心如果問題持續下去，將引發急診醫護人員大規模離職，希望政府能夠正視並採取有效措施。衛福部將於明天上午再度召開會議，邀請各醫學中心、急診醫學會等討論急診壅塞情形，衛福部長邱泰源說，目前已採取多項措施解決急診壅塞問題。

邱泰源說，解決急診壅塞，首先已請各醫院調整急診及門診住院比率，增加急診病人住院，但這對醫院院長是項難題，因門診也有癌症患者等待住院治療、手術等；其次，要求醫院靈活增加急診醫護人力；第三，增加急診醫護人員合理給付；最後會要求各醫師公會加強宣導，讓患者先到基層診所就醫，再轉診至區域醫院等，基層診所也可以為患者施打抗生素等，一同紓解急診壅塞。

對於急診醫學會於臉書發文，衛福部醫事司司長劉越萍說，「我有看到貼文」，針對醫學會提出的短、中、長期計畫，目前先著重解決短期急診壅塞，長期計畫再由行政院、衛福部擬定政策。她說，衛福部2月12日曾召開急診壅塞因應會議，當時已請醫學中心加強、協助調度急診醫護人員。

劉越萍說，當時會議也有醫院提出，安寧病床等特殊病床應開放收治一般病人，會議經與疾管署、健保署討論，預估此波急診壅塞情形至3月15日，因此，決議放寬特殊病床的限制，並開放至3月15日，醫院可以向健保署申請也予以給付。

劉越萍表示，依疾管署統計顯示，今年春節期間，醫院急診收治人次高峰為每天4萬多人次，近期雖然急診人次已降至每天約2.4萬人次，仍高於一般平日約1.8萬次，目前急診第一線醫護人力吃緊，醫護確實十分辛勞。

今天冷氣團來襲，心腦血管疾病、慢性病患增加，預見各醫院急診又會出現壅塞。劉越萍說，明天將再邀請各醫學中心、急診醫學會等討論急診壅塞，除檢討目前管理機制實施情形，也將討論還有哪些精進管理措施，並請急診壅塞不嚴重的醫院，如榮總體系醫院予以分享經驗。她說，各醫院對急診壅塞都在努力解決，且沒有隨意轉出病人，造成醫療人球，這分面應該予以鼓勵。

急診醫學會緊急發文，直指「今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度」，憂心如果問題持續下去，將引發急診醫護人員大規模離職，希望政府能夠正視並採取有效措施。示意圖，本報資料照片
急診醫學會緊急發文，直指「今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度」，憂心如果問題持續下去，將引發急診醫護人員大規模離職，希望政府能夠正視並採取有效措施。示意圖，本報資料照片
台灣急診醫學會在臉書專頁提出呼籲，指急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，政府機關應正視並採取有效措施。圖／取自台灣急診醫學會臉書專頁
台灣急診醫學會在臉書專頁提出呼籲，指急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，政府機關應正視並採取有效措施。圖／取自台灣急診醫學會臉書專頁

健保署 衛福部 邱泰源 醫學中心 醫護人員

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