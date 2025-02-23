急診大爆炸、護理人力流失 醫護困境雪上加霜

急診塞床延燒多日，迄今仍未緩解，從去年底就傳出急診人力、床位不足問題，到今年農曆春節大爆量，急診壓力遠超往年。護理師護士公會全聯會紀淑靜表示，急診壅塞已經是常態，但中央未提出有效解方，就連分級醫療也未能落實，護理人員爆出走潮，最終影響民眾就醫品質。

根據統計，今年春節平均每天急診就診約3.7萬人次，高於去年同期的2.7萬人激增萬人。紀淑靜指出，雖然衛福部疾呼是流感、諾羅疫情一起發威，以及天冷加重效應，造成急診壅塞因素。但是護理師鬧人力荒已經不是一天、二天的事，呼籲政府重視護理人力短缺問題，留人、留才提升就醫品質。

紀淑靜說，台灣護理人力「入不敷出」，依過去近10年的資料，全國護理人力每年平均淨增加人數約5000人，但是這幾年人數減半，淨增加人數僅約2500人，各家醫院每天都在招募護理人員。若新血不足導致人力缺乏，中生代會因為工時過長離職，最後靠資深護理師苦撐。

台北市護理師護士公會理事長蕭淑代強調，護理師大缺工，造成醫院關床、急診壅塞。台灣護理人員的高流動率由來已久，包括薪資待遇、工作壓力、職場環境、人力配置不足等，勞務付出與所得完全不成正比。她指出，政府提出的津貼、護病比調整等措施多流於形式，薪資結構若沒有合理調整，導致醫療量能持續崩壞，最終影響的是病人權益。

台北市護理師護士公會響應護理師護士公會全國聯合會舉辦「健康台灣 全國護理健走日」活動，台北市長蔣萬安表示，目前台北市共有3.2萬名醫護人員，市府重視照顧病患的第一線醫療人員，祭出聯醫全體公職、約用人員全面加薪3%。另外，將所有聯醫人員獎勵金提撥比率，從現行80%提高到85%。