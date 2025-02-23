台灣燈會加持 機捷總運量創營運後最高紀錄

桃捷公司今天表示，隨著燈會的舉辦，機捷上週六總運量達27萬人次，創下通車後最高運量搭乘紀錄，昨天的21萬7234人次則是次高；22日下午5時到晚間8時的尖峰運量也創史上最高。

桃園大眾捷運公司表示，台灣燈會進入活動第2個週末，也是活動的最後2天，繼上週創下總運量27萬人次的最高搭乘紀錄之後，昨天的運量達21萬7234人次，成為通車以來的次高運量。在執行各項優化營運措施下，A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站雖仍湧現大量賞燈人潮，但無論進出站的速度都較上週順暢，並未出現人潮雍塞的情形。

桃捷公司說，根據運量資料統計，22日從下午5時到晚間8時的旅客最尖峰進站的運量為10萬2823人次，較上週還增加約2400人次，更創下尖峰運量史上最高紀錄。

桃捷公司表示，22日提早執行各項優化後的疏運措施，引導人力於下午1時就進駐車站開始執勤，區間加班車也不到下午2時就開始提供載客服務，維持平均班距為5分鐘一班車，整日發出共125班次的加班車。A18、A19站也提早進行人潮動線管制，閘門持續保持常開狀態，並將刷卡檢索簡化以加速過閘速度，讓昨天尖峰時期出站時間維持在3.5分鐘內。

燈會開始前，桃捷公司規劃將全車隊31列電聯車投入區間加班車的疏運任務，維修人員提前進行各項系統檢測，以確保列車在燈會期間的高可靠度。桃捷公司邀請旅客把握燈會最後一天的機會，搭乘機捷欣賞璀璨燈光盛宴，為活動畫下最美句點。