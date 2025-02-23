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「薄塑膠盒」該如何丟棄？ 若選錯方法恐遭罰6000元

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「薄塑膠盒」該如何丟棄？ 若選錯方法恐遭罰6000元

聯合新聞網／ 綜合報導
外食常用的塑膠盒，需沖洗過後再交給資源回收車。示意圖／ingimage
外食常用的塑膠盒，需沖洗過後再交給資源回收車。示意圖／ingimage

外食用完餐後，油膩的塑膠盒究竟該丟垃圾，還是回收？事實上，薄塑膠盒屬於應回收的塑膠容器，使用完需仔細沖洗，將湯汁、油漬去除後，再交給回收車。另外，塑膠碗盤、蛋盒、便當盒蓋、飲料杯蓋等容器，也都屬於應回收物品，若未好好分類，恐怕將處1200以上至6000元以下罰緩。

一名網友日前在PTT發文，表示最近清潔隊員都相當嚴格，若看到垃圾袋中出現稜角，就會要求打開檢查，一但發現便當盒、塑膠蓋當下立馬拒收，讓他感到相當不解：「以前說裝食物的容器油油的，處理成本高，所以都直接燒掉，既然這樣幹嘛不一起丟在可燃垃圾就好了？」

事實上，薄塑膠盒屬於應回收的塑膠容器，依照廢棄物清理法第12條及第50條規定違規排出或棄置垃圾者，可處新台幣1200元以上至6000元以下罰緩。

根據環保組織「GREENPEACE綠色和平」指出，透明薄塑膠盒常因太髒、難處理、回收價值不高，而遭到回收商拒收，但它仍然是應回收的塑膠容器，清洗過後可以直接交給資源回收車。

另外，回收大百科「RE-THINK」也提到，塑膠盒屬於一般塑膠類，使用完畢後，應將湯汁倒掉、簡單洗去油漬，並正確分類；不過也建議民眾，若能自備環保容器，不僅省去了回收分類的麻煩，也會更加環保。

垃圾分類 外食 資源回收

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