快訊

高教淘汰率／退學陳情案不少 學生勝訴翻案關鍵在哪？

經典賽／中華隊關鍵戰10投可用 尼加拉瓜還有滿滿牛棚

林鐵重生／教師轉職追火車 他讓世界看見阿里山林鐵

員工憂24小時監控落石卻領不到加班費 台鐵：如實發放

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵員工指工務段因24小時輪班監控落石導致加班費破表，公司卻要求每人每月不得加班46小時，憂心領不到加班費，台鐵公司強調，維護投入的人力工時所衍生的加班費，均依法、依規定如實發放。圖／台鐵公司提供
台鐵員工指工務段因24小時輪班監控落石導致加班費破表，公司卻要求每人每月不得加班46小時，憂心領不到加班費，台鐵公司強調，維護投入的人力工時所衍生的加班費，均依法、依規定如實發放。圖／台鐵公司提供

台鐵員工爆料，0403花蓮強震後，同仁除養護工作，還要24小時輪班監控落石，導致一周加班24小時，近期台鐵卻要求員工每人每月不得加班超過46小時，憂心未來恐領不到加班費。台鐵公司強調，員工在維持行車安全及路線養護作業過程中投入的工時，衍生的加班工資均依規定如實發放，絕無剋扣加班費的情況。

台鐵員工在臉書社團「靠北台鐵」爆料，公司調查到某工務段加班費過度高於其他段，因此發文要求各單位確實控管每人每月不得加班超過勞基法46小時規定，但該工務段的加班費會破表，是因為0403花蓮強震後，被塞了「24小時要輪值的落石監視」及「首班車查道」。

對此，台鐵指出，為因應路線養護工作特性，工務單位需兼顧行車旅運及工作安全，在工務維修軌道養路作業中，必須夜間封鎖路線，實施養路工作，因此工作時間排定為夜班制，原則上從夜間22時至晨間4時，由各工務段依其轄區路線的養護時間，帶定期檢討核心工作時間，以確保同仁的工作安全。

台鐵說明，有關台鐵公司114年1月23日函文，主旨是為重申，員工經單位主管事先指派延長工作者，皆應依勞基法規定核給加班費或補休。並依勞基法第32條規定，雇主延長勞工的工作時間連同正常工作時間，一日不得超過12小時，延長的工作時間，一個月不得超過46小時辦理。

台鐵強調，台鐵工務單位在維持行車安全及路線養護作業過程中投入的人力工時，所衍生的加班工資，皆依法、依規定予以覈實發放，絕無剋扣加班費的情形。

加班費 台鐵

延伸閱讀

台鐵控管加班費 員工不滿「被塞24小時輪班監視落石」

影／中橫便道18.9k邊坡起火 原因竟落石打中電纜引發火勢

基隆六堵險圳步道落石砸步道 去年颱風毀至今險象環生

有加班費嗎？她面試問這句直接被淘汰 網分享離譜經驗：問這也被刷

相關新聞

急凍！愈晚愈冷 3縣市低溫特報恐10度以下冷到明晚

愈晚愈冷！中央氣象署上午針對新北等3縣市發布低溫特報，下午起到明晚恐10度以下。

台鐵控管加班費 員工不滿「被塞24小時輪班監視落石」

0403花蓮強震後，台鐵要求員工除養護工作，還要啟動24小時邊坡落石監視，輪班掌握落石狀況，但有台鐵員工指控，近期台鐵要...

員工憂24小時監控落石卻領不到加班費 台鐵：如實發放

台鐵員工爆料，0403花蓮強震後，同仁除養護工作，還要24小時輪班監控落石，導致一周加班24小時，近期台鐵卻要求員工每人...

東北季風影響 3縣市大雨特報

中央氣象署上午9時30分針對北北基3縣市發布大雨特報，今天白天都要注意。

冷氣團來襲氣溫降 醫：三族群血壓「如此」波動更危險

中央氣象署預報指出，今天冷氣團南下，各地降溫、水氣增多，北部、東北部有明顯雨勢，周一、周二清晨留意低溫下探11度。台安醫...

今水氣多…周二白天冷空氣減弱逐漸回暖 周六高溫逾20度

春天天氣變化多，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，大陸冷氣團冷到周二清晨，今晚到明晨北部東北部低溫12-13度，周二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。