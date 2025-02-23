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台鐵控管加班費 員工不滿「被塞24小時輪班監視落石」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
0403花蓮強震後，台鐵要求員工除養護工作，還要啟動24小時邊坡落石監視，輪班掌握落石狀況。圖為去年7月，台鐵東正線和仁隧道北口，發生巨大落石砸斷鋼軌。圖／台鐵提供
0403花蓮強震後，台鐵要求員工除養護工作，還要啟動24小時邊坡落石監視，輪班掌握落石狀況。圖為去年7月，台鐵東正線和仁隧道北口，發生巨大落石砸斷鋼軌。圖／台鐵提供

0403花蓮強震後，台鐵要求員工除養護工作，還要啟動24小時邊坡落石監視，輪班掌握落石狀況，但有台鐵員工指控，近期台鐵要求每人每月不得加班超過勞基法46小時規定，原因是發現某工務段加班費過高，「但該工務段加班費破表，是因被塞24小時輪值落石監視及首班車查道」，憂心未來時數超過恐領不到錢。

台鐵員工在臉書社團「靠北台鐵」爆料，目前工務單位面臨不給加班費的狀況，起因是公司調查到某工務段加班費過度高於其他段，因此發文要求各單位確實控管每人每月不得加班超過勞基法46小時規定，但該工務段的加班費會破表，是因為被塞了「24小時要輪值的落石監視」及「首班車查道」。

該員工不滿指出，一個員工上一周落石監視的加班費就已經24小時了，還要改全處核心工時23時至隔天凌晨5時，且一個晚上才120元夜點費「要玩什麼爆肝遊戲」，痛批一個公司的員工要靠加班費才能生存，顯示薪資結構有問題。

台鐵產業工會表示，東部路線邊坡多，加上地震及下雨狀況頻繁，路線狀況相比西部幹線複雜，一般養護工作難以在一般工時內完成，且要在首班車發車前巡軌，確保路線沒有障礙物，再加上24小時輪班監視落石狀況，加班難以避免。

產工說，在人力尚未充裕卻還要用契約工的情況下，台鐵公司發文要求控管加班時數，看似立意良善，但實際上，員工須負擔沉重養護及監視落石工作，讓同仁擔心未來加班費破表，即便超時工作也領不到加班費。

台鐵產工進一步解釋，工務人員路線養護工作繁重，夜間津貼一天只有120元，相較其他公務或國營機關低得誇張，根本就是軌道業最低薪，且工務現場第一線人員危險性比司機員高，一旦路線發生災害，還要隨時衝到現場搶通，但危險津貼一個月僅3000元，認為夜間津貼及危險津貼都應該檢討提高。

加班費 台鐵 落石 薪資 過勞

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