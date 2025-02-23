急診壅塞「已達前所未有嚴重」 醫學會籲採取4措施

台灣急診醫學會警示，今年急診壅塞已達前所未有嚴重，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，呼籲釐清根本原因，除了短期應變措施，還須建立急診緊急應變機制等4大改革措施。

根據衛生福利部急診即時訊息顯示，截至今天上午9時30分，林口長庚醫院等待住院人數達127人，台大醫院則有83人，高雄長庚醫院70人、永康奇美醫院63人，中國附醫與成大醫院等待住院人數皆為58人，土城醫院53人、部立雙和醫院52人、義大醫院50人。

台灣急診醫學會昨天晚間緊急提醒，面對前所未有嚴重壅塞，一旦醫護人員再出走，進一步削弱醫療體系的承受能力，對病人安全與醫療品質造成嚴重影響，呼籲政府機關正視急診壅塞的現況與原因。台灣急診壅塞本質為急診住院待床壅塞，急診出口阻塞，急重症病人被迫滯留急診。

台灣急診醫學會提醒，台灣急診壅塞根本原因在於可利用住院床位不足，而非流感、腸胃炎等輕症病人所造成入口擁擠。近期多數醫院因各種原因關閉病房，壅塞更加嚴重，包含護理人力不足、醫院在急診與門診預約住院床位分配失衡，未能有效分配調度資源，造成急診壅塞。

台灣急診醫學會呼籲，政府應有「短期應變措施」，如提高急診住院配床比例，醫院應在急診壅塞時，強制開放病房，各病房彈性接收病患，紓解壅塞。再者是強化加護病房（ICU）資源調控，增加壅塞時所需急診醫護人力，維護醫療照護品質，避免人員過勞，並強化分級醫療。

針對「長期改革方案」，台灣急診醫學會建議，建立急診緊急應變機制，編列公務預備金，於緊急狀態時，支應應變措施的經費來源；調整健保支付政策，鼓勵醫院在急診壅塞時，收治急診病人。

再者是推動急診住院替代選項，台灣急診醫學會解釋，希望政府推廣急診在宅急症照護、OPAT醫療模式，減少急診住院待床，降低急診壅塞風險；設立監測機制，監測可利用病床數，關床數以及急診住院配床比例，掌握各醫院住院實際可用床位數據，作為政策調整依據。