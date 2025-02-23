冷氣團來襲氣溫降 醫：三族群血壓「如此」波動更危險

中央氣象署預報指出，今天冷氣團南下，各地降溫、水氣增多，北部、東北部有明顯雨勢，周一、周二清晨留意低溫下探11度。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，季節進入春天，但冷氣團來襲，氣溫驟降有冬天低溫的感覺，心血管疾病與腦中風發生機會上升，預期患者人數也會增加，特別是保全、警察、外送員等高風險族群，須多加注意。

林謂文說，氣溫下降，對血管造成不利因素，特別是需要值夜班的職業，如保全、警察等在夜晚值班時，常遇到清晨的低溫，合併日夜顛倒、睡眠不足、身理時鐘紊亂、過勞等，多耗費精神與體力，容易引發心血管疾病與腦中風，而這樣的社會事件也時有所聞。

另外，像是常在戶外工作的外送員或司機等，也飽受低溫威脅，如外送員更有趕單的瞬間壓力，這時血壓突然上升、起伏波動大，並血管一直處於刺激、收縮的狀態，這比穩定的高血壓更加危險且難以治療，原因是血壓高的時候服藥控制，目前藥物為長效型，約可降低血壓15毫米汞柱，但血壓降低後，又受到藥物的影響，血壓會降得更低，反而會出現頭暈、全身無力、沒有精神等低血壓症狀。

林謂文說，保全、警察等常值夜班者，或是外送員、司機等，應隨時注意血壓的變化，不論是出現精神亢奮等血壓高症狀，或是頭暈、全身無力、沒有精神等低血壓情形，務必注意的平穩，不要讓血壓過於波動激烈。

許多人指出，心血管疾病與腦中風患者有年輕化趨勢，但林謂文說，這類個案僅占少數，多數患者仍以中高齡族群較多，這與危險因子侵害身體的持續時間有關，如一個人年輕時期開始，吸菸、三高控制不佳、血管發炎等，持續了10年，另一個人以相同情形，持續了5年，兩者相比，危險因子需要一段時間累積，因此受高風險因素影響時間較長的人，血管硬化愈嚴重，罹病風險愈高。

林謂文說，心血管疾病與腦中風的危險因子，包括三高、吸菸、慢性腎臟疾病等，呼籲高風險族群者，冷氣團來時，一定要做好身體保暖，也盡量避免外出，遠離急性心腦血管疾病。