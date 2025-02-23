今水氣多…周二白天冷空氣減弱逐漸回暖 周六高溫逾20度

春天天氣變化多，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，大陸冷氣團冷到周二清晨，今晚到明晨北部東北部低溫12-13度，周二白天冷空氣明顯減弱，回溫較暖情況持續到周六，各地高溫約21到24度。

廖于霆指出，今天持續受大陸冷氣團影響，各地早晚較冷，水氣較周六多，苗栗以北到宜蘭全天有陣雨，北海岸與東北部山區雨勢持續而且較大。中南部地區雲量也比較多，只有東南部天氣相對好一點。白天高溫北部、東北部只有16-18度。中南部與東南部高溫21-26度。今晚到明晨北部東北部低溫12-13度，中南部與東南部低溫14-15度。

冷氣團影響持續到周一，廖于霆指出，預計周一晚到周二清晨各地還是有波低溫發生機會，且可能比這兩天都來得低，主要是因為周一起台灣周邊水氣明顯減少，各地雨緩陽光露臉，輻射冷卻效應轉趨明顯，全台各地低溫都在11-13度之間。

廖于霆指出，周二白天冷空氣明顯減弱，各地中午高溫回升，且受高壓迴流帶來偏東風到東南風影響，回溫較暖的狀況可以持續到周六，各地高溫可以來到21到24度，夜晚低溫18-19度。天氣變化比較頻繁，受華南水氣東移影響，周三、周四中部以北雲多有短暫雨，周五又再轉晴。

時序已經進入春季，廖于霆說，現在是西半部地區跟外島霧季，飛行航班與船班容易有取消、延誤狀況發生，外出旅行要多加注意天氣變化，通常在東南風的環境，容易起霧。