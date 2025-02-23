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大陸冷氣團今增強 吳德榮：冷到周二晨下探7度

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大陸冷氣團今增強 吳德榮：冷到周二晨下探7度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮指出，今大陸冷氣團再增強，持續至周二清晨，北台灣濕冷，其他地區早晚冷，要注意保暖。本報資料照片
吳德榮指出，今大陸冷氣團再增強，持續至周二清晨，北台灣濕冷，其他地區早晚冷，要注意保暖。本報資料照片

又濕又冷，今天降雨範圍大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨新竹以北已有降雨，大台北較明顯；各地氣溫逐漸下降中，截至上午6時13分各地區平地最低氣溫約在12至15度。

吳德榮指出，今日「大陸冷氣團」再增強，持續至周二清晨，北台灣濕冷，其他地區早晚冷，要注意保暖。明晨至周二清晨，本島平地最低氣溫將下探7度；台北測站則有觸及12度(強烈大陸冷氣團)機率，但還不是最後定論，需密切觀察。

吳德榮說，今降雨範圍大，台中以北，東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，彰化以南平地多雲時晴。明日雨區縮小，大台北、東半部仍有局部短暫雨，中南部晴時多雲。今日各地區氣溫為：北部9至16度、中部10至23度、南部13至26度及東部11至24度。

吳德榮指出，最新各國(歐、美、日、加)模式模擬皆顯示，周二(25日)白天起至3月4日台灣都在暖氣團範圍內，各地大多為舒適、微熱，易起霧的天氣；尤其2月底(28日)至3月4日更有大幅回暖趨勢。周三有中層水氣通過，雲量稍增，降雨不明顯；周五(28日)雖有鋒面尾端掠過北部海面，對台灣無影響。

冷氣團 吳德榮 氣溫 鋒面

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