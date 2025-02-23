再生醫療6子法 禁促銷、廣告先審查

再生醫療法去年三讀通過，相關子法規預計今年下半年完成。圖為三讀通過時，民進黨立委在立法院議場內舉牌祝賀。本報資料照片 再生醫療被部分癌症、重症患者視為最後希望，立法院去年通過「再生醫療法」，衛福部預告六項子法規草案，內容包括衛福部成立審議會，執行再生醫療機構資格審查、再生醫療廣告須經事前審查，禁止促銷、不良反應於七天內通報等。

衛福部日前公告再生醫療法六子法，規範再生醫療審議會、再生醫療技術及指定製劑管理、機構取得再生組織或細胞知情、再生醫療廣告及嚴重不良反應通報、研究發展獎勵等。衛福部醫事司長劉越萍指出，預計年底前將完成公告程序。

再生醫療審議會將由衛福部長擔任召集人，針對再生製劑及技術管理、執行成效評估諮詢，正確知識及觀念宣導、病人安全及醫療品質、人才培育等，成立審議會並規範功能，委員為無給職，且有迴避規範，原則上每年開會兩次。

「再生醫療廣告及招募廣告刊播辦法」規定，再生醫療廣告須經過事前審查，並列出禁止事項，如不可讓細胞提供者或受治療者受害，不可促銷等，招募廣告不能以高中以下學生為對象，或在校園轉載刊播。

針對不良反應，草案明定，因為執行再生技術發生死亡、危及生命或住院、永久性殘疾等，醫療機構應該在知悉次日起七天內通報。

台北醫學大學人文暨社會科學院長李崇僖建議，再生醫療廣告事前審查，立意良好，但社群媒體發達，廣告不局限傳統媒體，又有名人代言體驗等口碑式宣傳，恐讓廣告地下化發展，規避管理、審查，影響民眾判斷，衛福部應注意宣傳亂象，設法改善。

另外，李崇僖也表示，再生醫療技術使用者多為重症且無其他治療方式，一旦患者發生不良反應，因果關係的認定及處理必須更細緻。針對再生醫療審議會，任務多元，從教育到生技發展、從附款許可到研發獎勵的審議，建議應組織分組，依照專業及任務進行。