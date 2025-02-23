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今起濕冷 明後下探11度
中央氣象署預報員張承傳指出，今天起大陸冷氣團南下，各地降溫、水氣增多，北部、東北部有明顯雨勢，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有較大雨勢機率，明後兩天清晨留意低溫下探十一度。後天白天起冷氣團減弱，水氣減少、各地持續回溫，預計二二八連假前兩天會是好天氣。
張承傳表示，今天起大陸冷氣團南下，北部、東北部有雨，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有較大雨勢機率，花東地區也有局部短暫雨，中部山區則有零星雨。明水氣減少，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，桃園以北有零星雨，其他地區多雲到晴。
他指出，周二各地多雲到晴，僅東半部有零星雨。周三、周四雲量增多，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨。
溫度方面，張承傳表示，今天中部以北、東北部低溫約十三、十四度，其他地區十五至十七度。明天清晨偏冷，北部及東北部高溫僅十四度，中南部廿一至廿三度。周二白天回溫，北部高溫約廿二度，中南部可達廿五、廿六度，一路到周六都持續回暖。
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