騎微電車免駕照 專家：應講習

台灣屢因交通環境混亂登上國際版面，每年在台因交通死傷的外籍人士更不斷創新高。除了觀光客外，移工騎乘微型電動二輪車釀禍也受關注。專家認為，在微電車管理上，應規畫完善的訓練制度，並檢討外籍人士保險制度。

根據交通部現行規定，微型電動二輪車雖然需要掛牌納管，但騎乘卻不用駕照，成了不少外國人在台灣愛用的代步工具之一。

不過中央警察大學交通學系退休教授蔡中志表示，台灣路況較國外複雜，且車種多元，騎乘任何有動力的交通工具都應有受訓制度，微型電動二輪車雖最高時速在廿五公里以下，但外籍人士在不熟悉台灣交通規則及特性的情況下使用仍有風險，應規畫講習。

蔡中志也提到，交通部公路局雖規範騎乘微電車須投保強制險，但許多外籍移工可能因想省錢或不懂法規而未投保，一旦發生事故，受害者可能求償無門。過去也有不少移工為求方便無照駕駛機車，輕則自撞、重則造成他人死傷，若是非法滯留移工，更可能雙手一攤無力賠償。

消基會交通委員會召集人李克聰則認為，台灣交通環境為求方便，與先進國家基本規畫設計不同，甚至跟國際脫軌。近兩年經過改善，外籍人士死傷仍創新高，代表這些改善只有治標不治本，只求短期成效，導致仍是混亂不安全交通環境。

李克聰表示，相關單位應完整分析外籍人士交通事故死傷的型態與原因，研擬對症下藥的改善對策，改善方式應以外籍人士在不熟悉台灣交通環境的角度，如逆向公車專用道、調撥車道、人行道交通順逆向混流、高速快速公路及市區下匝道易碰撞點的設計等。

高餐大觀光研究所教授劉喜臨則說，觀光客在國外發生交通意外事故並不罕見，但台灣過去對外都是以「台灣是安全的旅遊環境」為宣傳主軸，沒有強調應注意事項。他認為，不需將「提醒交通用路安全」當作負面宣傳，若一直都以正面宣傳，反而會讓旅客在不了解交通環境的情況下鬆懈，建議可多提醒旅客。