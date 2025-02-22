「今年急診壅塞已達前所未有嚴重」急診醫學會罕見求救
近日急診塞爆讓急診醫護苦不堪言，台灣急診醫學會今晚在臉書專頁提出呼籲，急診壅塞本質為急診住院待床壅塞，急診出口阻塞，急重症病人被迫滯留急診。根本原因在於可利用住院床位不足，而非流感、腸胃炎等輕症病人所造成入口擁擠，應先提高急診住院配床比例，長期則 建立急診緊急應變機制。
台灣急診醫學會臉書專頁呼籲全文如下：
今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度！若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，進一步削弱醫療體系的承受能力，並對病人安全與醫療品質造成嚴重影響。台灣急診醫學會（以下簡稱本會）對急診壅塞問題進行深入討論，建請政府機關正視並採取有效措施！
一、急診壅塞的現況與原因
台灣急診壅塞本質為急診住院待床壅塞，急診出口阻塞，急重症病人被迫滯留急診。根本原因在於可利用住院床位不足，而非流感、腸胃炎等輕症病人所造成入口擁擠。 近期多數醫院因各種原因關閉病房，壅塞更加嚴重。
病房護病比限制：護理人力不足，導致醫院關閉病房，急診住院待床病人滯留情況加劇。
床位調度分配問題：醫院在急診與門診預約住院床位分配失衡，未能有效分配調度資源，造成急診壅塞。
二、建請政府機關採取的解決方案
短期應變措施
提高急診住院配床比例：醫院應在急診壅塞時，強制開放病房，各病房彈性接收病患，紓解壅塞。
強化加護病房（ICU）資源調控：壅塞期間對ICU床位進行列管，必要時由中央介入調控，確保資源的合理分配。
增加壅塞時所需急診醫護人力，以維護醫療照護品質，並避免人員burnout過勞。
強化分級醫療：鼓勵輕症下轉並監測轉診案例，避免不必要轉診。
長期改革方案
建立急診緊急應變機制：訂定「急診緊急狀態應變機制」，編列公務預備金，於緊急狀態時，支應應變措施的經費來源。醫院間共同協力解決壅塞問題。
調整健保支付：在「急診緊急狀態應變機制」中，調整健保支付政策，鼓勵醫院在急診壅塞時，收治急診病人，確保病患安全。
推動急診住院替代選項：例如推廣急診在宅急症照護、OPAT醫療模式，減少急診住院待床，降低急診壅塞風險。
設立監測機制：監測各醫院可利用病床數，關床數以及急診住院配床比例，掌握各醫院住院實際可用床位數據，作為政策調整依據，確保資源的合理分配。
四、結論
急診壅塞問題並非僅限於急診端，而是整體醫療體系的問題，根本解決方案應從病房管理、健保給付調整、護理人力配置等方面入手。 本會建議設立「急診緊急應變機制」，確保未來在突發狀況下，能夠迅速啟動相應措施，以減少對醫療體系的衝擊。 本會將積極推動政策變革，確保急診壅塞問題獲得有效改善，保障病人安全，維護醫療品質，並關注急診團隊的過勞耗竭，建構韌性醫療體系！
台灣急診醫學會
2025年2月22日
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