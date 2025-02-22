一生只做雕刻工作 工藝中心推陳啓村木雕藝術特展

致力木雕逾50年，藝師陳啓村早年當學徒時曾將木屑吞下肚向自己期勉一生只做雕刻工作，長年來除創作工作也投身授課推動文化傳承，工藝中心即日起推出陳啓村特展，展現其成就。

國立台灣工藝研究發展中心今天舉辦「承心啓藝—陳啓村木雕藝術特展」開幕記者會，包含文化部政務次長王時思、國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、中華文化總會副會長江春男、金門縣文化局長呂坤和、三義木雕博物館長邱毓森、藝師施鎮洋、陳景林、黃福壽、張鳳英等人皆共襄盛舉。

陳啓村致詞表示，感謝工藝中心用心策劃此次展覽，並向文化部長期以來對台灣工藝的支持表達誠摯謝意。他曾擔任台灣工藝聯盟總會長，任職期間各界及各協會陪伴與協助，都讓他能勇於面對挑戰，期許此次展覽能為觀眾帶來嶄新視野與收穫。

陳啓村1963年生於台南，自13歲便進入府城福州派當學徒，向前輩林依水拜師學習傳統神像雕塑，當學徒首日時，陳啓村便從桌上撿1塊小木屑含在口中並吞食下肚，於心中暗地誓願「一生只作雕刻工作」，就此投入至今逾50年。

特別的是，陳啓村後來陸續學習素描及油畫技巧，將現代人體結構概念融入傳統木雕，因而作品得呈現出傳統工藝雕刻和現代藝術雕塑特色。除日常生活與歷史民俗主題外，也善於掌握人物造型。

展覽共計精選66件作品，規劃「承．習藝的開端」「心．藝念的積累」「啓．當代的觀照」及「藝．多元的交響」4大展區，呈現陳啓村在傳統木雕領域突破與創新的過程與創作能量。

王時思表示，陳啓村除了木雕創作精湛，對台灣文化的熱愛更是有目共睹，積極串聯台灣工藝團體，無私為台灣工藝界付出，並致力推動台灣工藝發展，終身投入木雕創作的精神與成就，都將成為台灣工藝後輩們學習的典範。

「承心啓藝—陳啓村木雕藝術特展」即日起於台北當代工藝設計分館2樓展出至5月11日。