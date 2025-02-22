開打2天！增購流感疫苗接種踴躍 邱泰源：只剩4萬多劑

藝人大S因流感併發肺炎猝逝，引發全台搶打流感疫苗，行政院緊急增購流感疫苗10萬劑疫苗，20日起提供65歲以上等11類類高風險對象接種。衛福部長邱泰源昨天，開打第二天接種1.9萬劑疫苗，研判今天是周末，打氣會再上升，目前剩餘疫苗約4萬餘劑。

流感公費疫苗自從去年10月起，先開放11類對象包含長者、孕婦、禽畜業者等，接著11月開放50歲以上成人公費接種，到今年起才開放全民公費接種。今年共採購658萬劑疫苗，加上各縣市代購20萬劑，合計678萬劑，為歷年最多的流感疫苗採購量。

然而受到大S事件帶動疫苗打氣，行政院2月初增購10萬劑流感疫苗，由東洋藥廠供應，並20日起提供給第一階段公費接種對象施打，同日，不再開放全民接種公費流感疫苗。

開打首日（20日）一共接種約4萬劑疫苗，21日再接種1.9萬劑。邱泰源指出，預計今天打氣也會不錯，還剩下4萬劑公費疫苗。

可接種對象分別為65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中、職與五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類對象。

欲接種民眾可先透過衛生局網站、疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/）、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。