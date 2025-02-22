快訊

經典賽Live／快腿！6局上宋晟睿場內全壘打 中華5：1南非

經典賽／大殺四方！沙子宸飆速壓制南非 2.2局傷退狀況曝光

川普判斷失誤？美頻施壓烏國簽礦產協議 專家搖頭「恐無利可圖」

因應台灣燈會人潮 高鐵桃園站增設現金購票櫃台

中央社／ 台北22日電

因應台灣燈會人潮，台灣高鐵今天表示，目前動線順暢，高鐵桃園站於今、明兩日下午3時起，在賞燈民眾出站方向2號及3號出口，增設現金自由座櫃台。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，桃園捷運紓解A18站賞燈人潮，目前旅客自高鐵桃園站往返燈會現場動線均十分順暢，賞燈旅客進站及出站均無須排隊，車站秩序良好 。

台灣高鐵呼籲，賞燈旅客於出發購票時，即同步購妥回程的高鐵車票，即可盡情賞燈，節省回程等候時間。

為方便旅客提前購票，台灣高鐵指出，高鐵桃園站於今、明兩日下午3時起，於賞燈民眾出站方向2號及3號出口，增設現金自由座櫃台。

台灣高鐵說，2025台灣燈會期間配合交通部「運具聯防」措施，於桃園站成立「前進指揮所」，並於今、明日提升層級為「前進指揮中心」。

台灣高鐵指出，高鐵桃園站持續實施與桃園捷運動線分流，於動線節點增派人力，引導搭乘高鐵前往機場的旅客，經車站B1連通道轉搭捷運。

另外，前往賞燈或鄰近商場的旅客，則直接引導至車站1樓，再依現場動線指示前往目的地。

台灣高鐵說，燈會期間總計加開95班次列車（南下47班、北上48班），桃園站於尖峰時段，假日（週五至週日）每15分鐘、平日（週一至週四）約20分鐘內即各有一班南下/北上列車停靠，並視旅運需求，機動加開全車自由座列車（第六節商務車廂除外）。

桃園 高鐵

延伸閱讀

2025元宵賞燈看過來！社群熱議TOP6縣市燈會全在這

國際通商慶50 大老雲集

高鐵人事案拍板！新任董座鄭光遠內部信曝光

高鐵董事會通過人事案 鄭光遠接任董座即日起生效

相關新聞

又有新的冠狀病毒？ 國內感染科專家和疾管署這樣說

大陸冠狀病毒專家石正麗等團隊最近在蝙蝠身上發現新的冠狀病毒，命名為HKU5-CoV-2，入侵途徑與COVID-19新冠病...

增購公費流感疫苗打逾5萬劑 剩4萬多劑欲打盡快

追加增購的10萬劑公費流感疫苗20日開打，衛生福利部長邱泰源今天說，開打2天已接種5萬多劑，目前僅剩約4萬劑出頭，呼籲6...

台灣燈會第2個周末機捷電力異常 機場站旅客摸黑怨聲連連

機場捷運今天上午發生電力異常導致A8長庚站，到A13桃園國際機場第二航廈站一度失去部分電力，機場站的旅客摸黑怨聲連連。

開打2天！增購流感疫苗接種踴躍 邱泰源：只剩4萬多劑

藝人大S因流感併發肺炎猝逝，引發全台搶打流感疫苗，行政院緊急增購流感疫苗10萬劑疫苗，20日起提供65歲以上等11類類高...

「愛妥糖」改用台廠是社區藥局亂換藥？藥師批假消息

「愛妥糖」為糖尿病用藥，有社區藥師反應，醫院告訴民眾社區藥局提供藥品是台製，「品質比較不好」。對此，基層藥師協會理事長沈...

大陸冷氣團明起南下轉濕冷 228連假可望迎溫暖好天氣

中央氣象署預報員張承傳指出，明天起大陸冷氣團南下，各地降溫、水氣增多，北部、東北部有明顯雨勢，基隆北海岸、宜蘭及大台北山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。