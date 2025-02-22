「愛妥糖」改用台廠是社區藥局亂換藥？藥師批假消息

「愛妥糖」為糖尿病用藥，有社區藥師反應，醫院告訴民眾社區藥局提供藥品是台製，「品質比較不好」。對此，基層藥師協會理事長沈采穎指出，醫院明知此藥品已改台灣製造，卻放出假消息，健保邁入30年，應該提升專業給付，而非靠藥價差來彌補醫院營運，甚至因此獲利。

沈采穎說，社區藥師反應，一位70幾歲阿姨前來領取處方箋藥品時表示，愛妥糖換成台廠好像比較沒那麼好，「某某醫院說他們是進口的，外面藥局給的台廠藥，都會自己亂換藥」，藥師解釋藥證去年更改，醫院庫存用完也會換成台廠藥，不解「為何要講這種話詆毀藥局，好讓消費者回醫院領藥」。

台灣賽特瑞恩有限公司去年因供應問題，業者去年10月初發函各醫院，表示愛妥糖30毫克及15毫克品項，「由國外轉廠製國內生產，已於113年7月29日後完成藥證核發證，現正申請延用現有健保價，等待健保署核可中。」

愛妥糖跟愛妥蜜，分別為單方和複方，沈采穎說，去年社區藥局開始叫不到原廠藥，因為換成台製，所以更換藥證，但名稱仍是愛妥糖、愛妥蜜，今年一月底到過年前少量供貨給藥局，現在藥品全是台製。藥師會向民眾說明，藥品由原廠委託在台製造，原料由原廠運送，代表台灣藥廠製藥技術佳。她認為 ，若醫院明知藥品已改台灣製造，如此是「愚弄人民，放假消息」。

沈采穎表示，雖然醫院將處方箋釋出，卻仍賺取藥價差，建議提升專業給付，而非靠藥價差來彌補醫院營運，甚至藉此獲利，健保邁入30年，政府應重視。

沈采穎直言，國外研究指出，八成的藥物副作用會被當成另一種疾病治療，同時用藥8種以上，藥物交互作用是100%，健保署應公布有多少人一天吃超過8種藥，有些患者就醫時看3、4個科別，用藥需要被整合。她表示，專業給付不足，恐讓民眾吃下很多不必要的藥，甚至可能一天吃下18、19種藥，「這也是一個台灣奇蹟」。