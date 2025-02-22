大陸冷氣團明起南下轉濕冷 228連假可望迎溫暖好天氣

中央氣象署預報員張承傳指出，明天起大陸冷氣團南下，各地降溫、水氣增多，北部、東北部有明顯雨勢，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有較大雨勢機率，周一、周二清晨留意低溫下探11度。下周二起冷氣團減弱，水氣減少、各地持續回溫，預計228連假前2天都會是溫暖好天氣。

張承傳表示，明天起大陸冷氣團南下，水氣增多，北部、東北部有雨，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有較大雨勢機率，花東地區也有局部短暫雨，中部山區則有零星雨，其他地區多雲。下周一水氣減少，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，桃園以北有零星雨，其他地區多雲到晴。

他指出，下周二各地多雲到晴，僅東半部有零星雨。周三、周四華南雲系東移，雲量增多，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨。周五起為228連假，各地回到多雲到晴天氣，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨。

溫度方面，張承傳表示，明天中部以北、東北部低溫約13、14度，其他地區15至17度，白天高溫北部約16至18度，其他地區21至24度，南部地區可達25、26度。下周一清晨偏冷，北部及東北部高溫僅14度，中南部21至23度。周二清晨中部以北、東北部僅11至13度，其他地區14、15度。

他指出，周二冷氣團減弱，白天回溫，北部高溫約22度，其他地區22、23度，中南部可達25、26度，一路到周六都持續回暖，早晚較涼。

張承傳表示，下周二晚間至周六可能有霧影響能見度，提醒民眾留意。另外，今晚至明晨水氣增多，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。