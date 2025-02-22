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增購公費流感疫苗打逾5萬劑 剩4萬多劑欲打盡快

中央社／ 台北22日電
追加增購的10萬劑公費流感疫苗20日開打。示意圖。本報資料照片
追加增購的10萬劑公費流感疫苗20日開打。示意圖。本報資料照片

追加增購的10萬劑公費流感疫苗20日開打，衛生福利部長邱泰源今天說，開打2天已接種5萬多劑，目前僅剩約4萬劑出頭，呼籲65歲以上、幼兒、潛在疾病者等11類風險族群盡快接種。

藝人大S不幸在日本因流感併發肺炎過世，掀起一波搶打流感疫苗熱潮，行政院日前火速拍板增購10萬劑，20日起提供65歲以上長者、幼兒、潛在疾病者等11類風險族群接種。

邱泰源今天上午出席健保30年永續研討會閉幕式，並在會後接受媒體聯訪說明最新接種情形。他說，昨天接種約1.9萬劑，目前增購的流感疫苗只剩下大概4萬出頭，今天是週末，相信打氣也會很好。至於不屬於這11類高風險族群的民眾，若有需要可考慮自費接種。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧曾說，雖然上週流感疫情出現下降趨勢，但仍在流行期，目前看來還是要等到3月中旬或下旬後才會脫離流行期，接下來又會遇到228連假，呼籲符合資格的民眾儘速接種疫苗，才能有效預防重症跟死亡。

目前公費流感疫苗接種對象包括，65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI大於等於30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專3年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類。

流感疫苗 風險

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