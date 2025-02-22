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檢視地方道路設計 「零死亡願景散步節」今台北登場

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「還路於民行人路權促進會」攜手「中華民國景觀學會」及「台北市安全漫遊協會」，今於北門廣場辦理「零死亡願景散步節」。圖／還路於民行人路權促進會提供
「還路於民行人路權促進會」攜手「中華民國景觀學會」及「台北市安全漫遊協會」，今於北門廣場辦理「零死亡願景散步節」。圖／還路於民行人路權促進會提供

「還路於民行人路權促進會」攜手「中華民國景觀學會」及「台北市安全漫遊協會」，今於北門廣場辦理「零死亡願景散步節」，一路從北門廣場，沿著撫台街洋樓、延平南路、中山堂、博愛路、國立台灣鐵道部，走至延平北路一段，帶領民眾透過步行方式，了解北門一帶的交通規劃歷史脈絡，檢視道路設計與變革。

還路於民行人路權促進會長期推動行人安全議題，理事長吳宜蒨表示，為促使政府重視民眾對行人路權提升的聲音，並希望喚起民眾對以人為本的重視，去年起在台北、基隆、桃園、台中、台南、高雄等地與各地倡議團隊合作辦理零死亡願景散步節，有超過千民民眾上街響應。

台北市議員趙怡翔今出席活動也說，近日台北市政府推出全國首本台北市道路設計手冊，未來不管是新開闢道路、道路復舊或重新規畫，議會將編足預算，逐年增列完成手冊的更新規範，也樂見這場活動透過政策與社會力量，攜手打造安全的行人環境。

還路於民行人路權促進會今與參與民眾自北門廣場，沿著撫台街洋樓、延平南路、中山堂、博愛路、國立台灣鐵道部，走至延平北路一段，沿途檢視道路設計，並討論交通規劃歷史脈絡。

北門 行人 路權

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