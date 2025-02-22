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台灣慈善總會成立 鄭龍水：整合創新公益模式

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為帶來更具規模、影響力的公益行動，台灣慈善總會今日正式成立，台灣慈善總會由前立委鄭龍水發起，期望與各界攜手開創台灣乃至大中華地區的慈善新局。聯合報系資料照片
為帶來更具規模、影響力的公益行動，台灣慈善總會今日正式成立，台灣慈善總會由前立委鄭龍水發起，期望與各界攜手開創台灣乃至大中華地區的慈善新局。聯合報系資料照片

為帶來更具規模、影響力的公益行動，台灣慈善總會今日正式成立，台灣慈善總會由前立委鄭龍水發起，他說，期望與各界攜手開創台灣乃至大中華地區的慈善新局，未來總會將持續推動資源整合、創新公益模式，並積極拓展國際合作，讓愛的光芒照耀更多角落。

台灣慈善總會的成立，獲得各界人士的熱情響應與支持，鄭龍水表示，台灣是一個充滿愛與溫暖的地方，擁有無數樂於助人的企業、團體與個人，台灣慈善總會的成立，正是希望讓這些散落在各地的善心力量匯聚在一起，成為更強大的推動力，幫助更多需要幫助的人，未來總會將持續推動資源整合、創新公益模式，並積極拓展國際合作，讓愛的光芒照耀更多角落。

鄭龍水說，台灣慈善總會不僅立足台灣，更希望成為全球華人慈善事業的重要橋樑，總會計畫與國際慈善機構合作，學習並借鑑全球成功經驗，發展更創新的公益模式，此次成立不僅代表著台灣公益事業的一大突破，更是台灣向世界傳遞愛與關懷的重要里程碑。

前行政院主計長、現任台灣慈善總會監事長韋伯韜表示，台灣的慈善事業一直是社會進步與安定的關鍵推力，尤其是貧窮問題益顯嚴重的現在。這次台灣慈善總會的成立，讓大家看見資源整合與創新的力量，期待台灣的慈善軟實力充分發揮，未來將愛心推展至更多需要的地方。

鼎宸碳資產管理公司董事長、台灣慈善總會執行長高鼎宸則提到，公益不只是捐款，更是一種能夠永續發展的行動。透過創新的慈善碳中和模式，我們可以讓公益與環保結合，讓愛心影響力更長遠。

公益 愛心 成功

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