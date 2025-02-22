春季星空已漸顯 雪霸首場「觀星趣」女性有機會獲雙禮
雪霸國家公園管理處每年四季舉辦的「四季悠遊雪霸觀星趣」深受喜愛天文 的民眾歡迎，今年第一場的春季觀星將在3月8日婦女節舉辦，搭大眾運輸工具者都有紀念品，另外參加的女性可獲精美小禮品，活動名額僅150人，24日上午9點起開放線上報名，想參加動作要快。
雪管處表示，龍年已結束，蛇年隨之登場，冬季的星星已慢慢西移，春天的星空也緊跟著現身，雪管處今年第1場觀星活動將於3月8日舉辦，歡迎熱愛天文的朋友一起來「談天追星」，2025年重量級的星象首推9月8日的月全食，台灣全程可見，觀賞條件極佳，全食階段還會出現月掩星，除了月全食，還有許多精彩星象值得大家期待。
夜空的星座如同四季的變遷，不同季節呈現不同的璀璨景象。為讓民眾深入了解這片浩瀚的星空，雪霸國家公園特別安排四季星空講座，邀請專業講師解析星象與天文知識，結合室內講座與天文望遠鏡實地觀測，讓參與者能親眼見證宇宙的奧妙。
雪管處指出，為落實低碳旅遊，參與者搭乘大眾運輸工具前來可獲精美紀念品1份；春季第一場3月8日適逢婦女節，婦女參加還可獲得精美宣導品1份，這場活動將於2月24日上午9點起開放線上報名；洽詢電話（037）996100轉850、851。活動免費，名額150人，歡迎對天文觀測有興趣的民眾踴躍報名。
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