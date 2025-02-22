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去年10大遊憩景點出爐 鹿港小鎮成新榜首、6景點跌榜外

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
鹿港小鎮為去年10大遊憩景點榜首。圖／彰化縣政府提供
鹿港小鎮為去年10大遊憩景點榜首。圖／彰化縣政府提供

前瞻觀光研究室統計去年10大觀光遊憩區人次，有4景點與2023年連續入榜，另有3景點為去年新增統計景點、6景點跌出榜外，其中，彰化鹿港小鎮及周邊地區1730.1萬人次首次納入統計即拿下冠軍，另外，安平小鎮因為舉辦台灣燈會人次暴增而入列。

前瞻觀光研究室統計，去年10大觀光遊憩區依序為鹿港老街及周邊地區1730.1萬人次、文化路夜市1598.3萬人次、安平小鎮1449.5萬人次、台北101 1274.9萬人次、老街溪沿岸步道1053.5萬人次、北港朝天宮987.4萬人次、松山文創園區980.8萬人次、林口三井Outlet976.6萬人次、田尾公路花園926.5萬人次、一中商圈917萬人次。

前瞻觀光研究室指出，去年共有5處景點突破1千萬人次到訪，較前年僅一中商圈1景點超過千萬人次還要多。而去年鹿港老街及周邊地區、文化路夜市及老街溪沿岸步道首次納入統計即擠進前5名；前年入榜的國父紀念館、北港武德宮、旗山老街、草悟道、逢甲夜市、大溪老城區，去年則跌出榜外。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，去年10大景點中，有4個是2023連榜、3個是新增統計景點，安平小鎮因為舉辦台灣燈會人次暴增而入列，台北101過去是統計景觀台遊客，鹿港則是新的榜首。

景點 老街

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