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患者在急診等床13天… 急診醫憂醫院個別總額打擊弱勢

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
急診醫師擔憂健保新制個別醫院總額，會讓急診壅塞加劇，受苦最深的恐怕是不會反應的社會弱勢族群。示意圖，本報資料照片
急診醫師擔憂健保新制個別醫院總額，會讓急診壅塞加劇，受苦最深的恐怕是不會反應的社會弱勢族群。示意圖，本報資料照片

急診塞床延燒多日未解，截至今早，林口長庚、台大急診住院待床人數仍有80餘人。外傷醫學會前理事長簡立建指出，急診每天待塞滿人，北部醫學中心更出現急診待床長達13天個案，呼籲健保署廢除個別醫院總額，否則急診壅塞只會加劇，受苦最深的恐怕是不會反應的社會弱勢族群。

簡立建指出，台北的醫學中心竟然出現待床長達13天的個案，疑似是蜂窩性組織炎，但因為病床關床，數量不足導致在急診滯留13天。他表示，不論是5天、10天的待床都不應是常態。他以美國為例，待床超過24小時衛生局就會介入，因為待床過久可能造成第二波院內感染；特別是我國目前A型流感、諾羅病毒，加上蠢動的新冠疫情更是增加傳染風險。

我國健保採取總額制度，在前一年訂出金額，再用點值計算實際對應金額。而健保署推動今年要上路的「醫院個別總額」，是設定每家醫院的總額預算，超額部分折付，並且設定門診營收占比要低於55%，要下轉輕症、慢性病患者

簡立建向賴清德總統喊話，在對抗共產主義時，國內卻要實施計畫經濟的共產思維，讓醫界吃大鍋飯。醫師法改變民眾的就醫傾向，超過總額最終要醫界吸收實在不合理；再者，因為門診量上限，若醫院將病人移轉到急診，規避55％門診限制，只會讓急診壅塞加劇。他表示，健保署長石崇良曾是急診醫師，應廢除總額制度緩解急診壓力。

簡立建近日遇到一名等了50天才獲得處理的病患，患者先是肚子不適看門診，後來又轉掛另一個門診，安排檢查，最後肚子痛到受不了才來急診，切片一看肚子都是腫瘤。現在因為健保署核刪、申復機制，導致醫界趨吉避凶，不敢做電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI），最後受苦的還是病患，特別是弱勢患者，遇到問題不知如何求助。

簡立建呼籲，政府應加強部分負擔，讓按分級醫療者就醫者增加支出，另外也應該加強浮動健保總額制度，不是讓健保服務量使用年年超過總額，讓民眾對自己的就醫行為負責。

健保署 患者 醫學中心

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