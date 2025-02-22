被撞飛後連喇叭聲、紅綠燈都怕 她接受治療重返職場
台中一名45歲粉領族下班時，被機車撞飛，僅皮肉傷，卻驚嚇過度，天天惡夢，連聽到車輛引擎聲、喇叭聲都嚇到直發抖，不敢出門，確診為創傷後壓力症候群引發的憂鬱症，經過抗憂鬱藥與重複經顱磁刺激治療後，重返職場。
衛福部台中醫院精神科醫師章秉純說，女病患車禍後，嚇到不敢出門，看到紅綠燈，甚至機車引擎聲都會怕，每晚夢到車禍，持續兩周未改善，嚴重影響生活。
章秉純指出，這就是典型創傷後壓力症候群。幸好女病患家人警覺，及時帶患者就醫，經過診間問診與協談，開立抗憂鬱藥，並安排治療， 第一周，患者睡眠與焦慮狀況明顯改善，第二周敢在家人陪同下出門，第三周症狀緩解並重返職場上班。
章秉純說，包括地震、重大車禍、重大新聞事件等與死亡重傷、暴力相關事件，都會讓人感到生命受到威脅，所以大S染流感猝死後，有人打不到疫苗、聽到咳嗽聲就恐慌；新光三越氣爆後，有人聽到鞭炮聲就被嚇到。
章秉純提醒，民眾如遭遇重大事故後出現失眠、焦慮、聽到有人咳嗽或鞭炮聲就害怕，症狀持續超過一周未改善，可能就要找專業精神科醫師協助治療。
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