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傳承族語歌聲 杵音文化藝術團獲傑出團體貢獻獎

中央社／ 台東縣22日電

成員以原住民為主的台東杵音文化藝術團，將台東馬蘭部落歌聲推向世界，用傳統藝術傳承族語，獲今年教育部推展本土語言傑出團體貢獻獎，昨日在台大醫院國際會議廳接受表揚。

杵音今天發布新聞稿表示，杵音文化藝術團1997年成立，承載著阿美族文化傳承的使命。將傳統馬蘭阿美族複音歌謠「Macacadaay」推上國內外舞台，讓這珍貴的無形文化資產得以在更廣闊的天地綻放光芒。

成立至今，在27年的堅持與努力下不僅賦予這古老優美歌謠全新生命力，更讓阿美族馬蘭部落的聲音穿越時空，在全球的舞台上回盪，成為馬蘭部落文化及族語永不熄滅的生命之燈。

台東縣政府表示，杵音不僅是傳統的守護者，更是語言創新的先鋒，以族語為核心，在部落內、外建構語言友善的環境促進族語在生活、教學與藝術表現中被自然使用，將語言從部落的記憶中喚醒，帶著族語的樂音巡演全台及歐美各國，並拓展到全球舞台，阿美族語成為世界多元文化中不可忽視的一部分。

主要事蹟有，以「馬蘭阿美族」部落文化為根基，編撰多齣音樂劇與歌舞劇，呈現族群特色；長期致力於國內、國外文化交流，推廣阿美族語言及其美妙的語音文化，登上國內、外舞台；受邀至德國萊比錫等文化重鎮演出，讓馬蘭阿美族的複音歌謠，驚豔海外；出版有聲書並於9個社區團體及部落合作，扎根地方，保存珍貴語料。

語言 阿美族

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