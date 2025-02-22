蛋價落差農業部25日再開協調會 蛋商公會估仍不會有結論

針對雞蛋產地價、批發價每台斤落差9.5元造成農民不滿，農業部2月17日召開「雞蛋產地價格與批發價格價差討論會議」，但會議並沒有結論。台北市蛋商公會今證實，下周二將再開討論會議，但預期還是不會有結論。

國內雞蛋產地價目前每台斤為22.5元，批發價每台斤32元，中華民國養雞協會認為價差9.5元過大，導致產地農民生產賠本，農業部為此在上周召開「雞蛋產地價格與批發價格價差討論會議」，邀請公平交易委員會、各地蛋商業同業公會、中華民國養雞協會等產業團體參與，就現行國內蛋價結構中產地價與批發價價差是否需要調整等議題進行討論。

農業部表示，為進一步加強雞蛋運輸成本風險分攤，並平衡雞蛋生產成本與產銷穩定，呼籲產銷雙方—蛋農與蛋商加強溝通與對話，維持雞蛋產銷平衡，但農業部不會介入，可以說本次會議並未有結論。

台北市蛋商公會理事長林天來今天證實，下次的「雞蛋產地價格與批發價格價差討論會議」將在下周二，即2月25日再辦，然而價差的錢包含將雞蛋從產地運到北部的大運輸費用，以及小車載運到雜貨店、早餐店等運費，加上薪資調漲下的人力成本進一步墊高，司機的月薪大概也都要5萬，很多人都是自家人去載運而不是請司機，否則都是虧錢而沒有利潤。

林天來表示，洗選蛋比較不容易破，但是運輸的整箱蛋給人挑也會損耗，一箱20斤的蛋也會因為失去水分不足20斤，這樣的價差其實一點也不過分，「就賣東西方面，產地不該管末端的價格，這次的會議預期也不會有結論，這已經是幾十年來的做法，而非上個月才開始的新措施。

有蛋農表示，互利的原則在於雙方都有賺錢的狀況下，產地價22.5元已經是虧錢，如果農民主張報產地價也是個辦法，但又擔心有些蛋商不接受，導致後來沒有人來收蛋。

進一步向農業部確認開會時間，農業部僅表示，目前中央畜產會仍在邀集蛋商公會和養雞協會，未有進一步說明。