冷氣團挾水氣今晚北台灣慎防大雨 明晚起更冷 228暖洋洋

大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員張承傳表示，北部和東北部甚至東部地區偏冷，其他地區早晚也偏冷。這波大陸冷氣團預計下周二開始就會逐漸減弱，氣溫就會逐漸回升。

降雨趨勢，張承傳表示，今天到明天降雨會逐漸增多，尤其是在迎風面地區，白天降雨主要在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭，會有些局部短暫雨，北部和花東白天降雨還不是很明顯。不過，今晚開始到明天，迎風面水氣就會逐漸增多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨持續，且會有局部大雨發生機率；北部和花東降雨機率也會明顯提高，開始有短暫陣雨且愈來愈明顯；中南部大致上維持多雲到晴天氣。

張承傳表示，水氣在下周一逐漸減少，降雨主要偏向在基隆北海岸、大台北、東半部局部短暫雨，桃園以南轉為多雲到晴天氣。下周二隨著冷氣團減弱，台灣附近水氣明顯減少，各地多雲到晴為主，只有東半部和恆春半島零星降雨。下周三和下周四華南雲系東移，所以各地雲量增多，北部、東半部、中部山區又會開始有一些局部短暫降雨。下周五水氣減少，各地多雲到晴，只有東半部和恆春半島有零星降雨。

溫度趨勢，張承傳表示，今天到下周一都是大陸冷氣團影響期間，天氣偏冷，明天至下周一會有另外一股冷空氣再度南下，溫度會比昨天到今天更低一點。今天北部、東北部高溫16至17度左右，花蓮18至19度，中南部22至24度左右高溫。

張承傳表示，明天冷空氣強度更為增強，明晚到下周一清晨會是最冷的時候，中部以北和東北部低溫降到11至13度，其他地區14至15度左右。

下周一白天高溫部分，北台灣14、15度左右，東半部16、17度，中南部20度左右。張承傳表示，下周二清晨各地依然偏冷，溫度偏低，白天之後氣溫逐漸回升。下周二一直到下周五北邊沒有明顯冷空氣南下，所以氣溫逐漸回升，北部高溫慢慢回升到20度以上，中南部和東半部20至24度左右，白天相對比較舒適溫暖，早晚偏涼一些。