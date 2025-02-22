快訊

來台逛夜市！陸客大推1經典美食「每晚都吃」 老饕：必加這一味

婚前婆家開「離譜條件」 還想蹭媳的公務員福利 結局反轉網友推爆

毒販在學生餐廳面交大麻？東吳大學澄清：買家賣家都非師生

冷氣團挾水氣今晚北台灣慎防大雨 明晚起更冷 228暖洋洋

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今晚開始到明天，迎風面水氣就會逐漸增多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨持續，且會有局部大雨發生機率；北部和花東降雨機率也會明顯提高，開始有短暫陣雨且愈來愈明顯；中南部大致上維持多雲到晴天氣。本報資料照片
今晚開始到明天，迎風面水氣就會逐漸增多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨持續，且會有局部大雨發生機率；北部和花東降雨機率也會明顯提高，開始有短暫陣雨且愈來愈明顯；中南部大致上維持多雲到晴天氣。本報資料照片

大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員張承傳表示，北部和東北部甚至東部地區偏冷，其他地區早晚也偏冷。這波大陸冷氣團預計下周二開始就會逐漸減弱，氣溫就會逐漸回升。

降雨趨勢，張承傳表示，今天到明天降雨會逐漸增多，尤其是在迎風面地區，白天降雨主要在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭，會有些局部短暫雨，北部和花東白天降雨還不是很明顯。不過，今晚開始到明天，迎風面水氣就會逐漸增多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨持續，且會有局部大雨發生機率；北部和花東降雨機率也會明顯提高，開始有短暫陣雨且愈來愈明顯；中南部大致上維持多雲到晴天氣。

張承傳表示，水氣在下周一逐漸減少，降雨主要偏向在基隆北海岸、大台北、東半部局部短暫雨，桃園以南轉為多雲到晴天氣。下周二隨著冷氣團減弱，台灣附近水氣明顯減少，各地多雲到晴為主，只有東半部和恆春半島零星降雨。下周三和下周四華南雲系東移，所以各地雲量增多，北部、東半部、中部山區又會開始有一些局部短暫降雨。下周五水氣減少，各地多雲到晴，只有東半部和恆春半島有零星降雨。

溫度趨勢，張承傳表示，今天到下周一都是大陸冷氣團影響期間，天氣偏冷，明天至下周一會有另外一股冷空氣再度南下，溫度會比昨天到今天更低一點。今天北部、東北部高溫16至17度左右，花蓮18至19度，中南部22至24度左右高溫。

張承傳表示，明天冷空氣強度更為增強，明晚到下周一清晨會是最冷的時候，中部以北和東北部低溫降到11至13度，其他地區14至15度左右。

下周一白天高溫部分，北台灣14、15度左右，東半部16、17度，中南部20度左右。張承傳表示，下周二清晨各地依然偏冷，溫度偏低，白天之後氣溫逐漸回升。下周二一直到下周五北邊沒有明顯冷空氣南下，所以氣溫逐漸回升，北部高溫慢慢回升到20度以上，中南部和東半部20至24度左右，白天相對比較舒適溫暖，早晚偏涼一些。

張承傳表示，隨著後期逐漸回暖，下周二晚上到下周三，金馬和西半部地區，以及下周四至周五中部以北和馬祖，會有局部低雲或霧影響能見度。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 基隆 高溫

延伸閱讀

冷氣團影響至下周一 228連假迎舒適溫暖好天氣

大陸冷氣團周末南下 明晚雨區擴大、3地防較大雨勢

今晚鋒面通過3地防大雨 周日冷氣團來襲「低溫僅11度」

周五鋒面＋東北季風3地大雨 周日冷氣團「低溫僅11度」

相關新聞

台灣燈會第2個周末機捷電力異常 機場站旅客摸黑怨聲連連

機場捷運今天上午發生電力異常導致A8長庚站，到A13桃園國際機場第二航廈站一度失去部分電力，機場站的旅客摸黑怨聲連連。

蛋價落差農業部25日再開協調會 蛋商公會估仍不會有結論

針對雞蛋產地價、批發價每台斤落差9.5元造成農民不滿，農業部2月17日召開「雞蛋產地價格與批發價格價差討論會議」，但會議...

228連假疏運措施一次看 90條國道客運85折優惠

今年和平紀念日連假從2月28日至3月2日，因應民眾連假期間疏運需求，交通部延續春節連假疏運整體策略，要求各疏運單位規畫疏...

導致嬰幼兒住院的大魔王RSV 長效型單株抗體全台開打

RSV是導致嬰幼兒住院的大魔王，從感染到重症往往只3到5天，為了給足月兒有更好的保護力，長效型RSV單株抗體在全台開打。...

冷氣團急凍北東溼冷 下周二起氣溫回升

今天起至下周一受大陸冷氣團影響，北部與東部天氣較溼冷，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，台灣附近的東北季風持續增強，沿海...

冷氣團挾水氣今晚北台灣慎防大雨 明晚起更冷 228暖洋洋

大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員張承傳表示，北部和東北部甚至東部地區偏冷，其他地區早晚也偏冷。這波大陸冷氣團預計下周二開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。