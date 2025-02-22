健保30年 吳明賢：學習日本面對高齡化社會
由台大公共衛生學院與台北政經學院基金會、台灣研究基金會以及台灣健康保險學會主辦之健保30永續研討會上午舉行，台大醫院院長吳明賢就分級醫療分享經驗，吳明賢表示，台灣的醫療支出佔GDP比例不足僅6.6%，若參考同樣面臨少子化、高齡化的日本，則高達11.1%，吳明賢建議，該增加健保投資，以及調高急重難給付等等。
吳明賢指出，台灣步入高齡社會及新醫療科技的投入，導致醫療花費增長，但總額制卻「以最少的錢做最多的事」，大醫院的急診、重症難病給付偏低，導致醫院只能靠門診、業外及自費維持收入。
吳明賢分享，日本醫療體系被WHO認證為世界第一，並且民眾奉行就近診療原則，有效運用醫療資源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言