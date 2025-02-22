228連假疏運措施一次看 90條國道客運85折優惠

今年和平紀念日連假從2月28日至3月2日，因應民眾連假期間疏運需求，交通部延續春節連假疏運整體策略，要求各疏運單位規畫疏運措施及加開班次，並成立緊急應變中心及備妥運具聯防機制。此外，交通部鼓勵民眾搭乘國道客運，連假期間90條國道客運提供票價85折優惠。

交通部表示，今年228連假國道依大數據分析檢討辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，採單一收費、差別費率及0至5時暫停收費等措施。為減輕尖峰國道壅塞情形，建議西部國道於2月28日、3月1日南向民眾，上午6時前或中午12時以後出發；3月1日、3月2日北返民眾，在南部地區民眾於上午9時前出發、在中部地區於中午12時前出發。

另外，國道5號於2月28日、3月1日南向民眾，建議上午5時前或下午5時以後出發；於3月1日、3月2日北返民眾，建議上午9時前出發。

省道部分，交通部指出，台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。另外，台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口，以及管制台68線西行南寮匝道禁止左轉台15線南下，並於2月28日至3月2日每日上午10至晚間9時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道及竹南路段6處平面路口。

在大眾運輸部分，交通部表示，高鐵疏運期間加開79班次（南下43班、北上36班），總計提供871班次，並視車站人潮狀況機動加開班次。台鐵全線加開97班列車（西線41列次、東線48列次、南迴線8列次），並加開東線實名制列車、西線直達自強號列車、區間快車等，總計提供4767班次。

另外，國道客運提供90條路線享平日優惠或原票價85折、10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價或租車優惠。海運部分，疏運期間台灣本島與離島間7條航線，規畫726航次，提供142246人次運能運能；金馬小三通於疏運期間規畫180航次，提供48040人次運能。

航空部份，疏運期間共提供國內線1,152架次、81860座位，其中離島管制航線982架次，74754座位，將視旅客需求情形適時加開班機。另桃園機場每日航班約677至741架次、每日疏運約13萬至14.2萬人次，建議出國旅客儘量提早前往機場報到。