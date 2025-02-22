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導致嬰幼兒住院的大魔王RSV 長效型單株抗體全台開打

聯合報／ 記者楊孟蓉蔡怡真／台北即時報導
小禾馨懷寧主治醫師張亞玫表示，感染RSV患者會流鼻水、咳嗽，病程很快會進到下呼吸道，7成嬰幼兒會併發中耳炎或是肺炎，長大後氣喘的機率也有3到4成。記者蔡怡真／攝影
小禾馨懷寧主治醫師張亞玫表示，感染RSV患者會流鼻水、咳嗽，病程很快會進到下呼吸道，7成嬰幼兒會併發中耳炎或是肺炎，長大後氣喘的機率也有3到4成。記者蔡怡真／攝影

RSV是導致嬰幼兒住院的大魔王，從感染到重症往往只3到5天，為了給足月兒有更好的保護力，長效型RSV單株抗體在全台開打。小禾馨懷寧主治醫師張亞玫指出，相較於短效型單株抗體只針對未滿33周早產兒及高風險嬰幼兒，長效型適合所有嬰兒。兩歲以下嬰幼兒感染過RSV的比例高達9成，因此建議一出生就施打長效型單株抗體，尤其入住月子中心或托嬰中心更須留意。

RSV是造成嬰幼兒肺炎與細支氣管炎的主因，台灣每年有高達2至3千名嬰幼兒因感染RSV而住院。張亞玫表示，RSV透過飛沫傳染，打噴嚏、咳嗽就可以傳播病毒，病毒潛伏期大約4到6天，傳播力很強，1個人可以傳播給5個人，如果家庭成員較多，只要有1人感染很容易就會傳染給全家。只是成年人的症狀很輕微，可能只是喉嚨癢癢的，講話有點沙啞，但是對於嬰幼兒來說就不是這麼輕鬆的事了。

由於很多新生兒會隨著媽媽入住月子中心，或送至托嬰中心，因為是密閉性空間，容易造成群聚感染，對於免疫力仍不足的孩子威脅很大。張亞玫說，因為新生兒的呼吸道還沒發育完全，很容易引起急性細支氣管炎，嚴重時將導致住院並使用氧氣罩，少部分嬰幼兒甚至需要呼吸器。

張亞玫說，感染RSV剛開始會表現在上呼吸道，患者會流鼻水、咳嗽，病程很快會進到下呼吸道，會咳得非常厲害也會很喘，也可能引起反覆下呼吸道感染，而且有7成嬰幼兒會併發中耳炎或是肺炎，長大後氣喘機率也有3到4倍。

由於RSV沒有特效藥，僅有支持性療法幫助緩解症狀，所以最好的方式就是提前預防。目前台灣有兩款RSV單株抗體藥物，分別為短效及長效，張亞玫表示，短效型單株抗體已經在台使用二十幾年，短效型早產兒及心臟病病童有健保給付，每個月接種一次，得打6劑；至於目前最新的長效型RSV單株抗體，需要自費，適用於一般新生兒，藥效至少半年，建議一出生就打1劑，6個月後可再追加1劑，保護孩子最脆弱的一年。

張亞玫表示，根據臨床研究顯示，長效型RSV單株抗體對於健康嬰兒的保護力高達70%至80%，此外還可降低約8成重症住院的風險；美國自2023年開始針對冬天出生的新生兒，都會直接公費接種RSV單株抗體，因為美國流行季節很明顯是10月到隔年3月，但台灣流行季節性沒那麼明顯，因此會建議新生兒一出生可以直接接種，馬上就能獲得保護力，降低RSV威脅。

小禾馨懷寧主治醫師張亞玫表示，目前最新的長效型的呼吸道融合病毒RSV單株抗體，適用於一般新生兒，建議一出生就打1劑。記者蔡怡真／攝影
小禾馨懷寧主治醫師張亞玫表示，目前最新的長效型的呼吸道融合病毒RSV單株抗體，適用於一般新生兒，建議一出生就打1劑。記者蔡怡真／攝影

RSV 支氣管 新生兒

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