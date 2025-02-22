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冷氣團急凍北東溼冷 下周二起氣溫回升

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
今天起至下周一受大陸冷氣團影響，北部與東部天氣較溼冷。本報資料照片
今天起至下周一受大陸冷氣團影響，北部與東部天氣較溼冷。本報資料照片

今天起至下周一受大陸冷氣團影響，北部與東部天氣較溼冷，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，台灣附近的東北季風持續增強，沿海地區強陣風，時而伴隨華南雲系東移影響，北部及東部陰天有短暫陣雨；中南部晴或多雲天氣，山區偶有零星短暫陣雨機會。

氣溫方面，北部及東北部感受最冷，林孝儒表示，高溫約16至20度，低溫約13至15度，明天至下周一低溫達大陸冷氣團等級，局部山區也有機會降至10至12度；中南部高溫約21至25度，低溫13至15度，受輻射冷卻影響，局部沿海空曠或近山平地有機會再降1至2度，日夜溫差很大。

林孝儒表示，下周二至下周四，冷氣團將減弱，且台灣附近轉為高壓迴流偏東至東南風影響，各地氣溫將略有回升。期間雖有華南雲系東移通過帶來短暫陣雨的機會，整體降雨量不大，影響有限。北部及東部天氣陰或多雲，迎風側時有地形降雨機會；中南部晴時多雲或時陰，山區偶有短暫陣雨機會。

下周五起228連假，他說，下周五白天，台灣以北海面逐漸有鋒面系統發展，位置偏北且快速東移至日本一帶，影響台灣的機率較低，屆時天氣仍與下周四較類似。下周末中國華北地區將有一道結構較好的鋒面建立機會，台灣附近則轉高壓迴流東南至偏南風偏強的環境，各地氣溫將顯著回升，天氣還算穩定，以東南部有短暫陣雨機會最高，天氣感受將較悶熱。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團

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