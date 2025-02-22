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冷氣團達標 吳德榮：北部溼冷到下周二清晨 228連假大幅回暖

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冷氣團達標 吳德榮：北部溼冷到下周二清晨 228連假大幅回暖

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天大台北、東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；冷空氣持平，北台灣偏冷，其他地區早晚冷，要注意保暖。本報資料照片
今天大台北、東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；冷空氣持平，北台灣偏冷，其他地區早晚冷，要注意保暖。本報資料照片

大陸冷氣團昨晚11時達標。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨平地最低氣溫為苗栗三灣8.9度，其次是新竹關西10.0度，各地區平地的最低氣溫約在11至13度。

吳德榮說，今天大台北、東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；冷空氣持平，北台灣偏冷，其他地區早晚冷，要注意保暖。今天北部12至19度、中部11至25度、南部13至28度、東部13至25度。明晨雨區擴大至苗栗以北，雨勢略增大。

明天冷空氣再增強，吳德榮表示，持續至下周二清晨，北台灣溼冷，其他地區早晚冷，要注意保暖；北部、東半部有局部短暫雨，中南部晴時多雲。明夜至下周二清晨、本島平地的最低氣溫將下探7度，能否觸及強烈大陸冷氣團的上限？很接近，但還不一定，需密切觀察。

吳德榮表示，下周二白天起至3月3日台灣都在暖氣團範圍內，各地大多為舒適、微熱，易起霧的天氣；尤其2月28日至3月3日更有大幅回暖的趨勢。下周三有中層水氣通過，雲量稍增，影響輕微；下周五雖有鋒面尾端掠過北部海面，對台灣並無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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