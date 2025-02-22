天氣展望 氣象署：冷氣團南下2波降溫

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，第1周期初東北季風及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，迎風面地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機會。隨後氣溫回升，華南地區水氣增加，雲系東移影響期間，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，其他時候為多雲到晴的天氣。

第2周期末，北方冷高壓系統增強，台灣有再次降溫機會。近期天氣變化快速且有較大的預報不確定性，隨時注意氣象署所發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。