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冷氣團影響至下周一 228連假迎舒適溫暖好天氣
大陸冷氣團影響，中央氣象署說，今天北部、東半部及馬祖降雨機率較高，其中在宜蘭、基隆北海岸及大台北山區降雨較廣泛，且有局部大雨發生的機率，中南部地區及澎湖、金門多雲到晴；北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼，各地及澎湖低溫約13至16度，白天高溫北部、宜花及澎湖、金門約16至21度，中南部及花東地區約23至25度，感受相對溫暖舒適；金門11至17度、馬祖7至11度。
明天、下周一大陸冷氣團影響，中部以北、宜花地區天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周一迎風面降雨稍趨緩，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周二大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫回升，但早晚天氣仍偏冷；環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
下周三、下周四華南雲系逐漸東移，下周三北部及東半部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周四北部、宜蘭地區及中部山區有局部短暫雨，花東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。
至於228連假天氣，下周五環境轉乾，環境仍為偏東風，各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。3月1日至3日環境風場為偏東南風至南風，白天整體感受舒適溫暖，但夜晚至清晨仍有涼意；天氣穩定，僅花東地區有一些降雨的機率。
下周二至下周五夜晚至清晨西半部局部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊，行車用路注意交通安全。近期天氣變化快速，後期雲雨區影響時程仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。
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