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橘世代／歐陽靖：喜歡就開心去學，永不晚
走過青少年憂鬱症，用跑步學會堅強的歐陽靖，今年四十一歲。她說，國人平均壽命八十歲，那她現在才走一半，還有新一輪四十年等著，人生變這麼長，讓她有時間學習新事物，「有一個日本阿嬤八十歲時想學小提琴，身邊人都說年紀這麼大不用學了，等九十幾歲回頭看，不免遺憾如果當初開始學，現在已經學十幾年了。」
歐陽靖說，媽媽有時候會開玩笑地說為什麼要活這麼久，但她認為長壽有很多好處，可以做更多事，當然前提是要維持身體健康。她接下來可能會考導遊、領隊，也想學汽車修理、程式設計，歐陽靖小時候喜歡理科，只是當時憂鬱症沒有繼續學業，現在既然人生這麼長，時間還這麼多，那就去學吧，就算出師的時候已經六十歲，可能沒辦法當工程師，「但至少我學了，不是因為工作需要，而是因為我喜歡。」
「現在連看個電視都必須學習。」譚艾珍認為上了年紀更要學習，才能跟年輕世代溝通，好比看電視，現在的電視連結網路，遙控器的使用比以前複雜，外出點餐也要學習掃描QR Code，她說，子女還小的時候是家長教孩子，現在位置對調，變成長輩要跟他們學習，但她會自己先上網查，真的不懂才去問，長輩樂於學習，才能營造和樂有趣的家庭氛圍。
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前衛母女生死對話
譚艾珍歐陽靖是一對怎樣的母女？「我們從來沒有當過母女，我們倆是室友。」兩人說完大笑，彼此的默契及快樂氛圍不經意流露，她們各有各的生活方式卻又緊緊相依，她們早已簽立器官捐贈同意書、立遺囑，《病人自主權利法》生效後也互為彼此簽署預立醫療決定書的見證人，放棄臨終無效急救，為自己預約善終，原來兩人的生死教育來自譚艾珍的前衛媽媽…
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