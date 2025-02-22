聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／任防詐大使 譚艾珍自嘲現在多了警世功能

聯合報／ 記者楊孟蓉／台南報導
譚艾珍祖孫三代同住，她展現長輩智慧，認為「人老要服老、家中換領導」。圖為她擔任防詐大使的活動照。圖／譚艾珍提供
譚艾珍祖孫三代同住，她展現長輩智慧，認為「人老要服老、家中換領導」。圖為她擔任防詐大使的活動照。圖／譚艾珍提供

我們身邊總有些人即使遭遇不好的事，仍選擇對這個世界溫柔以待，譚艾珍就是最佳例子之一，她在被詐騙後選擇勇敢站出來，擔任台南市防詐大使，她說，自己的任務不是只有宣導防詐，最重要的是鼓勵受害者站出來，被詐騙是重大創傷，但社會輿論習慣檢討受害者，造成受害者不敢出聲，「但隱瞞只會更痛苦，把事情說出來反而是很好的心靈療癒。」

譚艾珍為擔任防詐大使做很多功課，她說，受害者的創傷有三大來源，詐騙集團、親友嘲諷以及自責，「但受害者最氣的不是詐騙集團，反而是自己，受害者會不斷經歷新的自責。」她去年從九月被騙到十一月說出來，這段時間每晚重複倒帶整個過程，內心產生強烈自責，怪自己為什麼沒發現破綻，本來沒打算公開，但去年十二月，台北市內湖區一對母女因被詐騙而輕生，讓她決定以自身經驗提醒大家。

「我媽是一個很有正義感的人。」歐陽靖說，母女倆的人生一路經歷風風雨雨，有些看起來不好的經歷，其實是一個機會讓她們成長，例如她青少年時期罹患憂鬱症，後來發現自己的經歷可以幫助到別人，媽媽被詐騙這件事也一樣，這個經歷讓她有機會為社會做事。

譚艾珍說，被騙後一度怪自己生活太單純，覺得以後應該要繃緊神經、處處提防，但這又違背她的本性，反而是歐陽靖要她保留原本的善良與樂觀，因為這是譚艾珍的快樂源頭，只需要多一份警覺心就好，不必否定原來的自己。

「我這樣一個阿嬤現在還多一個警世功能。」譚艾珍哈哈大笑，很多民眾會把她的新聞傳給父母看，強調「連譚艾珍都被騙，你們要更小心。」但她提醒，長輩反而不是最容易被詐騙的對象，根據台南市刑警大隊犯罪預防科的資料，有三種人最容易被詐，首先是剛畢業的社會新鮮人，再來是愛心志工，以及埋首於某項領域的專業人士，沒有時間關心日常生活資訊，反而容易被詐，民眾務必小心。

數位版看這裡

前衛母女生死對話

祖孫三代同住怎減少摩擦？譚艾珍：當個不負責任的老人

譚艾珍歐陽靖是一對怎樣的母女？「我們從來沒有當過母女，我們倆是室友。」兩人說完大笑，彼此的默契及快樂氛圍不經意流露，她們各有各的生活方式卻又緊緊相依，她們早已簽立器官捐贈同意書、立遺囑，《病人自主權利法》生效後也互為彼此簽署預立醫療決定書的見證人，放棄臨終無效急救，為自己預約善終，原來兩人的生死教育來自譚艾珍的前衛媽媽…

台南 詐騙集團 長輩

延伸閱讀

大S東京病逝！歐陽靖曝日本醫療分級嚴格不便　鄭家純揭友人真實經歷

大S、具俊曄最後甜蜜照曝！最愛妳笑「我們會再相遇」

大S生前暖舉像菩薩！譚艾珍不捨發聲

嘉義深夜6.4強震！譚艾珍急衝找女兒 歐陽靖活生生搖醒轉身護兒

相關新聞

勞動節、教師節列國定假日 藍綠白有共識

全國教師工會總會昨和藍綠白三黨立委共同召開記者會，呼籲國定假日法制化，五一勞動節、九二八教師節列為國定假日。全教總理事長...

醫院排檢要等一個月 診所設CT、MRI 無共識

愈來愈多疾病診斷需使用磁振造影（ＭＲＩ）或電腦斷層（ＣＴ），據調查，兩項檢查現行至少要等待一個月，醫事放射師公會日前呼籲...

橘世代／祖孫三代同住 譚艾珍樂當不負責的老人

今年七十歲的譚艾珍四年前從台北移居到台南安平，跟當時剛生產完罹患產後憂鬱症女兒歐陽靖及孫子新醬組成三口之家。這罕見的三代...

台鐵票價漲26.8% 最快月底核定

台鐵董事會月初通過票價調漲方案，平均漲幅百分之廿六點八，新票價台北至新左營最高九七五元。交通部費率審議委員會昨為此開會討...

橘世代／Podcast新頻道《橙熟Life》 前輩健面聊

聯合報健康事業部元氣網、失智・時空記憶的旅人推出Podcast新頻道《橙熟Life》，以提升健康為目標，談熟齡的心事、運...

橘世代／歐陽靖：喜歡就開心去學，永不晚

走過青少年憂鬱症，用跑步學會堅強的歐陽靖，今年四十一歲。她說，國人平均壽命八十歲，那她現在才走一半，還有新一輪四十年等著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。