橘世代／任防詐大使 譚艾珍自嘲現在多了警世功能

我們身邊總有些人即使遭遇不好的事，仍選擇對這個世界溫柔以待，譚艾珍就是最佳例子之一，她在被詐騙後選擇勇敢站出來，擔任台南市防詐大使，她說，自己的任務不是只有宣導防詐，最重要的是鼓勵受害者站出來，被詐騙是重大創傷，但社會輿論習慣檢討受害者，造成受害者不敢出聲，「但隱瞞只會更痛苦，把事情說出來反而是很好的心靈療癒。」

譚艾珍為擔任防詐大使做很多功課，她說，受害者的創傷有三大來源，詐騙集團、親友嘲諷以及自責，「但受害者最氣的不是詐騙集團，反而是自己，受害者會不斷經歷新的自責。」她去年從九月被騙到十一月說出來，這段時間每晚重複倒帶整個過程，內心產生強烈自責，怪自己為什麼沒發現破綻，本來沒打算公開，但去年十二月，台北市內湖區一對母女因被詐騙而輕生，讓她決定以自身經驗提醒大家。

「我媽是一個很有正義感的人。」歐陽靖說，母女倆的人生一路經歷風風雨雨，有些看起來不好的經歷，其實是一個機會讓她們成長，例如她青少年時期罹患憂鬱症，後來發現自己的經歷可以幫助到別人，媽媽被詐騙這件事也一樣，這個經歷讓她有機會為社會做事。

譚艾珍說，被騙後一度怪自己生活太單純，覺得以後應該要繃緊神經、處處提防，但這又違背她的本性，反而是歐陽靖要她保留原本的善良與樂觀，因為這是譚艾珍的快樂源頭，只需要多一份警覺心就好，不必否定原來的自己。

「我這樣一個阿嬤現在還多一個警世功能。」譚艾珍哈哈大笑，很多民眾會把她的新聞傳給父母看，強調「連譚艾珍都被騙，你們要更小心。」但她提醒，長輩反而不是最容易被詐騙的對象，根據台南市刑警大隊犯罪預防科的資料，有三種人最容易被詐，首先是剛畢業的社會新鮮人，再來是愛心志工，以及埋首於某項領域的專業人士，沒有時間關心日常生活資訊，反而容易被詐，民眾務必小心。