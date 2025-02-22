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橘世代／Podcast新頻道《橙熟Life》 前輩健面聊
聯合報健康事業部元氣網、失智・時空記憶的旅人推出Podcast新頻道《橙熟Life》，以提升健康為目標，談熟齡的心事、運動、飲食、夢想、生活及照顧關係等話題。橙色介於紅和黃的中間色，若比喻人生，橙色代表著成熟、溫暖，依然保有紅色象徵的年輕熱情，也蘊含黃色意涵的長者智慧，正是生命璀璨的時刻。《橙熟Life》除原有的《失智好好生活》，還推出新企畫《前輩健面聊》，二月開始隔周播出一集。
《前輩健面聊》透過與各領域專家的對話及充滿智慧的人生前輩分享，幫助大家用自己喜歡方式安心變老、繼續發光。首播第一集邀請環遊世界一○八天的超級阿嬤林琼姿，她以五十多年資深家庭主婦「前輩」身分，談自己翻轉傳統印象，退休後多采多姿的故事。除分享壯遊趣事，及為長途旅遊所做的準備，行前鍛鍊體力、儲備健康本錢，並提供聽眾建言，如何調整心態、快樂享受晚年。
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