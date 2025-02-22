院長講堂／吳明和行醫逾半世紀 享受外科手術救人
高雄秀傳醫院以準醫學中心規格在去年11月開幕，是第一家設置於科學園區的醫院，彌補北高雄的急重症醫療缺口。今年一月由高齡80歲有「國寶醫師」之稱的胸腔外科權威吳明和擔任院長，身為醫院最高管理者，吳明和說，將全力推動南台灣緊急醫療網，力拚急重症不外轉，守住外傷重症的最後防線。
吳明和畢業於國防醫學院，行醫逾半世紀，專長胸腔外科、一般外科、小兒外科，曾任成大醫學院教授及美國胸腔學會院士，也曾擔任急診部主任，過去推動全台緊急醫療網不遺餘力，經驗豐富，是主推急重症醫療的不二人選。
全力推南台緊急醫療網
高雄秀傳醫院營運以來，吳明和每天早上6點帶領醫療團隊上工，推展全院急重症病例討論會、檢討流程改善、減少醫療爭議、隨時視察急診及加護病房，且積極參與社區醫學講座。今年一月，國道高雄路竹發生連環車禍，高雄秀傳即啟動緊急醫療網與消防救災合作，迅速將傷患送醫急救，承接急重症醫療責任，讓傷患得以倖存下來。
「高雄秀傳是為需要而存在的醫院。」吳明和說，北高雄長期缺少中大型醫院，急重症患者必須花半小時以上車程求醫，因此高雄秀傳的醫療服務包含門診、急診、手術、洗腎及健檢等，服務範圍從路竹、阿蓮、茄萣、永安、彌陀到台南的南邊，估計近75萬人口。未來目標是打造為北高雄醫學中心，成為區域醫療的標竿，提供卓越醫療服務。
80歲仍可連開10小時刀
在推動院務以外，吳明和持續在執刀，每周都有排刀，只要有刀，從不拒絕，現在他仍可從早上連開10小時手術，外科手術對他而言是一種享受，享受救人。
曾有一名大學生因嚴重車禍導致胸腔與腹腔內大出血，呈陷休克狀態，情況萬分危急，吳明和緊急開胸發現患者的肺臟撕裂、肝臟及脾臟出血，經過搶救，終於挽回生命，術後順利康復並赴海外留學深造，如今在美國矽谷擁有成功事業與美滿家庭。
這段經歷讓他深刻體悟，「醫者之責不僅是治病救人，更是為病患的人生帶來希望」，也一再提醒他行醫的初心。吳明和說，他是窮人家小孩，高中手術割掉盲腸，感受到籌不到醫藥費心急如焚的媽媽的惶恐不安，那時即對自己說，有一天要成為可以改變別人的人。行醫之後，開刀前會確認病人經濟狀況，若發現弱勢病人會聯絡社工協助。
吳明和也積極投入研發醫材，設計安全便利的引流袋取代胸瓶，降低病人致死率，目前已申請專利量產。他更是推動免費肺癌篩檢的背後推手，他表示，早期發現、長期追蹤效果都很好，醫療花費不到20萬元，若太晚發現進入末期，花費至少300、400萬元，活的時間又短。
操作達文西 全台最高齡
醫療器材推陳出新，吳明和跟上腳步，創下國內年齡最高達文西機械手臂使用者紀錄，已累計34個案例，他秉持一貫理念就是「外科醫師樣樣精通」，永遠走在時代前鋒，不能輸給年輕醫師，「年輕人在學，我也要學」。
「行醫核心價值在於救人，幫病人解除病痛與延續健康生命。」吳明和認為，這是醫者使命與初衷，把治病救人當生活不可或缺的一部分，當熱愛與使命交融，醫者人生便充滿價值與意義。
爬樓梯鍛鍊 打網球放鬆
遊歷世界各地，最令吳明和心馳神往的地方仍是手術室，「當站在無影燈下，專注地為病人動刀，那一刻感受到生命的重量，也體會到自己存在的價值。」
在工作之餘，吳明和喜歡打網球舒展身心，感受揮拍間的節奏與力量，讓思緒得以釋放，查房盡量爬樓梯，多鍛鍊體力；他非常珍惜每一刻與家人相處時光，比時間的長短更為重要。關於養生祕訣，他一向不挑食不忌口，最愛香蕉與紅豆，菸酒不碰，油炸食物吃得少，不過量就好。
吳明和
● 年齡：80歲
● 專長：胸腔外科(肺癌、肺腫瘤、食道癌、縱隔腫瘤)、胸腔內視鏡(微創)手術、食道重建及氣管支氣管成型手術、小兒胸腔手術
● 現職：高雄秀傳醫院院長
● 學歷：國防醫學院畢業
● 經歷：
台南市立醫院院長
成大醫學院教授
成大醫院斗六分院院長
成大醫院胸腔外科、急診部、門診部主任
中華民國急救加護醫學會理事長
美國胸腔學會院士
亞東醫院胸腔外科主任
三軍總醫院胸腔外科主治醫師
給病人的一句話：
健康是人生最寶貴的財富，唯有珍惜當下，善待自己，才能擁有充實而幸福的生命。
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