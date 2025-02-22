愛肝達人站／剩下一根頭髮，你要吹哪一邊？
老王抽獎抽到一個吹風機。
理髮師：「你剩一根頭髮，你要吹哪一邊？」
古語說：「皮之不存，毛將焉附？」
頭皮平日不保養，頭髮就可能會掉光光，最後淪落到頭上只剩一根毛的窘境。同樣的，如果肝不保養，最後也會落得「壞心肝」的地步！
在以前，肝癌的治療只有開刀一途，肝臟長了一顆腫瘤，如果發現得早，適合開刀，就可用手術把腫瘤切除，可是肝腫瘤通常會復發，長一個開一個，開到後來，肝腫瘤再長，因剩下的肝功能不足就不能再割了。
頭髮掉光，除了遺傳因素之外，後天疏於保養應該也是重大原因。
至於肝臟會壞掉，有些是無可奈何的。無可奈何之因，是以前沒有B肝疫苗的年代，如果母親有B肝帶原，小孩出生時，B型肝炎病毒就有可能經過胎盤或產道傳給小孩，小孩就很有可能成為B肝帶原者。
因此，目前台灣39歲以上的國人（舊台灣人），每5至6個人就有一人為B肝帶原者，其中有一部分人慢慢變為慢性肝炎，再轉為肝硬化，再轉為肝癌。而在轉變之中，除了B型肝炎急性發作才會有症狀外，其餘都是不痛不癢，沒有感覺，等到有感覺通常就是肝硬化末期或肝癌末期了。
一旦有了肝硬化，就有可能發生肝癌，而發生肝癌通常早期沒有症狀，因此如果不定期追蹤檢查，發現肝癌時通常就很大，就來不及了。
如果有定期追蹤，發現的肝癌大都是小小的，通常可以手術切除，長一個，開一個，而且通常開了一個，第2年、第3年又會長了出來，有些病友就開了好幾次，開到後來不能再開了，因為剩下的肝臟不足以維持正常的生理功能了，此時只能靠肝臟移植了。
除了B、C肝炎引起的肝病之外，近年來逐漸增加的就是肥胖引起的脂肪肝性肝炎及肝硬化。此外，酗酒引起的酒精性肝病也愈來愈多，有不少病友都是等到肝硬化末期肚子大了，或皮膚黃了或吐血了才去求醫，此時只能跪求別人捐肝活命了。
至於頭頂無毛，如果介意，當然也可移植。肝臟移植，通常是別人的肝，而頭髮移植，通常是自己別處的毛髮罷了！
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