健康你我他／做好飲食控糖 專心走路防跌

我得糖尿病20年，是資深糖友，除吃藥外，控制飲食、每日走路或爬山運動是我控糖的法寶。

去年初某個早上，我飯後在住家附近爬山運動。正值春暖花開，邊賞花邊走路。只顧著抬頭欣賞迷人的「櫻姿」，忘卻腳下是階梯步道，一不留神一腳踩空，就扭到腳了，痛到無法走路，只能慢慢跛行回家。以為貼傷痛膠布就會好轉，沒想到愈來愈痛成了「跛腳鴨」。趕緊到復健科治療，還好是傷到筋骨，復健近1個月才復元。

年末則是在下山的途中，因為貪求快速又不想走台階下山，於是抄「桃李不言、下自成蹊」的捷徑，心想之前在此曾經滑倒過，今天要更小心，沒想到剛有此念頭，腳下一滑，又跌坐在地上，屁股痛到難以言喻，休息數分鐘後，才能起身。這次趕緊去復健科報到，醫師診斷是肌肉拉傷，做了數周復健才好。

據統計，跌倒是台灣65歲以上老人意外死亡的第2位，絕對輕忽不得。我這兩次的跌倒雖無大礙，但是，已領敬老卡又是糖友，絕不能夠因為運動不慎造成更大的傷害，所以此後要謹記：看景不走路、走路不看景。再則年輕時的一味求速度以及效率，使我因長期的壓力得了糖尿病，如今應該放慢步調求健康。

新的一年，祈求自己能飲食控糖、專心走路，預防跌倒，不再一味地求快，這是我的蛇年心願。