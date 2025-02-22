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台鐵票價漲26.8% 最快月底核定

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
交通部費率審議委員會昨天下午首度召開會議，邀集專家學者審議台鐵票價調漲案。本報資料照
交通部費率審議委員會昨天下午首度召開會議，邀集專家學者審議台鐵票價調漲案。本報資料照

台鐵董事會月初通過票價調漲方案，平均漲幅百分之廿六點八，新票價台北至新左營最高九七五元。交通部費率審議委員會昨為此開會討論，會中拍板依照台鐵所提方案通過，預計廿五日報交通部，本月底前報行政院核定。台鐵公司表示，行政院核定後需兩個月做系統修正，已做好相關準備作業。

昨與會的消基會副秘書長王中允表示，台鐵票價已很久沒有調整，台鐵會中提供的資料完整，委員沒什麼不同的意見，幾乎都支持往正向方向走，也承諾未來對公司經營治理要朝向更精緻化。但他也在會中提醒，台鐵今年是公司化第二年，基礎運價要以精簡成本、更有效率為目標。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，根據台鐵公司估算，截至去年營運成本已高漲百分之卅七點九六，考量台鐵經營成本實際變動，會中拍板通過。貨運部分以合理報酬率百分之三計算，每延噸公里費率由一點一七元調升至二點五四元。

至於會中有委員提出東部票價凍漲，林福山說，對委員意見表達尊重，考量一致性及公平性，會由相關單位具體配套處理。

交通部 台鐵 票價

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