勞動、教師節列國定假日 藍綠白有共識

全國教師工會總會昨和藍綠白三黨立委共同召開記者會，呼籲國定假日法制化，五一勞動節、九二八教師節列為國定假日。全教總理事長侯俊良強調，五一國定假具備高度社會共識，盼列為本會期優先法案，今年起實施。

依紀念日及節日實施辦法，五一勞動節只有適用勞保的勞工可放假，而公務員等非勞保體系的勞工則無法放假，導致出現五一勞動節放假「一國兩制」。

全教總理事長侯俊良表示，目前已有跨黨派的朝野委員推動國定假日法制化修法，國定假日法制化應列為本會期優先法案，盡快完成法制化進程，五一、九二八均列為國定假。

民進黨立委伍麗華說，自己曾是國小校長，目睹勞動節放假不一致造成教育現場混亂多年，而且勞工可以放假，教師卻無法放假，其實是忽視公務人員的勞動價值，甚至連表彰教育工作者貢獻的教師節，教師也都無法休息，「這與我們強調勞動尊嚴與教育價值的理念不符」。

國民黨立委萬美玲也呼籲，為彰顯對教育工作者的尊重，應恢復教師節放假，尤其教師平均工時高達十點二小時，權益被剝奪實屬不公。未來也將會提案「紀念日及節日實施條例草案」，呼籲政府盡速檢討國定假日制度。

民眾黨立委張啟楷則說，民眾黨支持「國定假日法制化」，讓勞工、教師及所有國民的休假權益能獲得制度保障。