睽違日本16年 雲門受邀瀨戶內國際藝術祭演出

雲門舞集藝術總監鄭宗龍剛接任時初試啼聲之作「定光」，藉由精密編排和計算，以舞者發出的聲音、動作和光線創造出觀眾的聯覺共感，呈現大自然的變化與力量。中央社 睽違日本表演藝術市場16年，雲門舞集今年踏上日本藝壇，夏天受邀「瀨戶內國際藝術祭」演出「定光」與舞作選粹；年底將帶去融合科技與舞蹈的「波」，巡演橫濱、京都與北九州。

瀨戶內國際藝術祭（Setouchi Triennale）每3年舉辦1次，2025年將迎來第6屆，這片被譽為「日本地中海」的群島，以裝置、建築與表演藝術交錯而聞名。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍今天表示，舞團2022年已受邀，但因歐美巡演已定，時間無法配合，今年終於可以出發。

鄭宗龍說，去年已與藝術祭總監北川富朗（FramKitagawa）在東京會面，藝術祭團隊與雲門兩度飛往飛往津田、小豆島、高松港區等地場勘，最終選定高松港區「四國村博物館」演出「定光」。

鄭宗龍表示，舞者將在島嶼、海洋與天空交錯的場域中，演出一場獨特的「定光」。2025年瀨戶內國際藝術祭首度開放志度津田區域，也邀請雲門在此區域演出舞作選粹與觀眾互動，讓舞蹈成為串聯人與環境的橋梁。

在橫濱紅磚倉庫藝術中心（Red Brick Warehouse）館長小野晉司（Shiji Ono）引介下，年底雲門舞集也將帶著「波」巡演橫濱、京都與北九州三城。「波」由鄭宗龍與日本新媒體藝術家真鍋大度聯手創作，透過數位技術讀取舞者身體數據，探索身體與空間關係。舞作也將成為京都ROHM劇場10週年重點節目。

鄭宗龍表示，今年也將推出新作「關不掉的耳朵」，以身體出發做一個極簡的作品，這也是他第1個國際共製作品，「聽覺無法關掉，耳朵是敏感的器官，希望透過帶著記憶的聲音做創作」。舞作由兩廳院與法國國立鳳凰劇院（Le Phénix scène nationaleValenciennes）共製，10月將在國表藝三場館演出。

鄭宗龍說，今年雲門年度計畫包括與國泰金控攜手合作的戶外公演30週年，「我們還在想還有甚麼可以跟觀眾一起玩互動的內容」。其他包括扎根舞蹈的「舞蹈蒲公英」計畫都將持續。

今年也是雲門劇場成立10週年，鄭宗龍表示：「我們一定會自己找到方向」。