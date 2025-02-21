健檢中心設置CT、MRI儀器分流有譜？衛福部開會無共識

心血管、腦部、癌症等檢查使用的電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI），在健檢時也會使用，然而，現在動輒得等上1個月，衛福部醫事司今開會討論是否放寬讓醫院外的醫療機構如健檢中心、診所也可以設置相關儀器。衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，目前尚未有共識，但相關團體有共識將放射師執業環境提升。

中華民國醫事放射師公會全國聯合會理事長杜俊元表示，現在放射師執業登記在醫院的約有7300多位，通過國家考試的卻有約1.2萬人，還有約5000多人不願意投入執業，現在環境對放射師實在不友善。他感嘆說，甚至有會員說薪水只有3萬元，為何不乾脆離開去鼎泰豐。

現行「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，電腦斷層掃描儀僅限醫院設置。為改善執業環境，杜俊元說，公會提議要讓醫院以外場域，設置電腦斷層、核磁共振，可以協助患者自費健檢等項目，與其他急重症檢查分流。

然而，今日會議中卻沒有獲得支持。杜俊元說，部分團體反對此項措施，因為擔心現在放射師人力已經吃緊，會讓人才移動到健檢診所。也有團體認為此項改變會讓群體輻射劑量增加，但「如果都按照相同標準，為何在醫院做就不會增加輻射劑量？」

基層醫療協會理事長林應然指出，以診所立場，若是電腦斷層、核磁共振不是以健保給付在診所等設置，若以自費項目做健檢並不反對；MRI、CT等健保給付昂貴，擔心影響西醫基層總額。MRI若無用顯影劑，一次點數用3000至5000元；若用有顯影劑則會高達7000、8000元。

劉玉菁表示，雖然針對放寬設置場域沒有共識，目前仍在持續搜集意見階段，但與會團體有共識要將放射人員的執業環境改善。至於如何改善？杜俊元說，並無具體方法。

今日與會團體包含中華民國放射線醫學會、中華民國醫事放射師公會全國聯合會、中華民國基層醫療協會、中華民國診所協會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫院協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、核能安全委員會、衛生福利部食品藥物管理署、衛生福利部中央健康保險署。