快訊

經典賽Live／4局下陳傑憲得點圈沒敲安 西班牙4：2中華

捲爭議去職！ 台企銀董座劉佩真首發聲明稿130字表清白

焚香粉與空間 韓國藝術家莉景個展構築光影想像

中央社／ 台北21日電

影子與光線相互依存但卻截然不同，韓國藝術家莉景以「每道光中的陰影有多深」為提問，明天起在台推出個展「時空蝕：光的間界」，觀眾與焚香粉的互動將成展覽提問重要見證。

莉景（Ligyung）擁有英國倫敦切爾西藝術學院哲學碩士及美術碩士學位，以對光、空間與知覺的探索而聞名，曾在德國新媒體藝術中心、倫敦維多利亞．米羅計畫空間碼頭路14號、首爾韓國國立現代美術館等重要機構展出。

莉景創作計畫包含2018年平昌冬季奧林匹克運動會「白南準 X 莉景」、東京愛馬仕銀座店Le Forum藝廊個展，也曾為布魯塞爾凱旋門立面創作光雕投影作品。

台北當代藝術館今天透過新聞稿表示，莉景長期以光與空間作為創作媒介，作品內容關注光與黑暗、存在與缺席之間的張力，探索生命的二元性。此次個展標題「時空蝕」概括她的探討，也讓人聯想到日蝕、月蝕等天體現象，象徵光的短暫性與時間的循環模式。

「時空蝕：光的間界」中可見與展覽同名裝置藝術作品，莉景在地面上擺放2座以文字組成的概念性「高塔」，分別象徵完整與破碎，並在牆面設計鏤空，讓自然光照進展間，隨光影流動，讓文字能見度處於隨時變化的狀態。

展覽期間，觀眾也可以撥動或填補作品上的肖楠木焚香粉，讓文字逐漸模糊或清晰，隨著時間推移，焚香粉的顏色同時會因環境變化而改變。

台北當代藝術館表示，這件作品不僅是靜態裝置，更是一場隨時間推進、由觀眾參與而持續變化的藝術體驗，邀請大家共同思考時間、存在與消逝的關聯。

「時空蝕：光的間界」展覽明天起於台北當代藝術館展出至4月20日。

藝術館 觀眾

延伸閱讀

桌球／簡彤娟勝印度勁敵 亞洲盃女單晉16強

這是沾到大便？男星「機場穿這件」彷彿流浪1個月又髒又破　路人見了都想叫你洗衣服

冬天穿搭必備！巴拉克拉法帽（Balaclava）五大重點整理，韓國明星愛用、源自英國騎兵…時尚迷必留意

北港燈會突破520萬人次 延長至3月2日還可抽獎送iPad

相關新聞

二月初二「龍抬頭日」 命理師一招迎好運、福星高照

農曆二月初二俗稱「龍抬頭」，在這一天後雨水會逐漸增加，因此在古代又稱為春耕節、農事節，今年落在3月1日，命理師柯柏成說，...

健檢中心設置CT、MRI儀器分流有譜？衛福部開會無共識

心血管、腦部、癌症等檢查使用的電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI），在健檢時也會使用，然而，現在動輒得等上1個月，衛福部...

睽違日本16年 雲門受邀瀨戶內國際藝術祭演出

睽違日本表演藝術市場16年，雲門舞集今年踏上日本藝壇，夏天受邀「瀨戶內國際藝術祭」演出「定光」與舞作選粹；年底將帶去融合...

肉品價格漲 農業部：如有不當哄抬將啟動聯合稽查

隨著生產成本的增加，肉品價格也多次調漲，根據主計總處統計，肉類今年1月與去年同期相比略漲2.53%，不過農業部盤點，國內...

投保薪資申報不實 勞保局去年開罰1.4億

勞保、就保及災保月投保薪資、勞退月提繳工資應由單位按所屬勞工的月薪資總額，規定之等級覈實申報，根據勞保局統計，去年申報不...

Pokémon GO Tour新北大都會登場 寶友不畏寒風搶抓寶

「Pokémon GO Tour：合眾地區-新北市」活動21日在新北大都會公園揭幕，吸引來自世界各地的訓練家共襄盛舉，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。