焚香粉與空間 韓國藝術家莉景個展構築光影想像

影子與光線相互依存但卻截然不同，韓國藝術家莉景以「每道光中的陰影有多深」為提問，明天起在台推出個展「時空蝕：光的間界」，觀眾與焚香粉的互動將成展覽提問重要見證。

莉景（Ligyung）擁有英國倫敦切爾西藝術學院哲學碩士及美術碩士學位，以對光、空間與知覺的探索而聞名，曾在德國新媒體藝術中心、倫敦維多利亞．米羅計畫空間碼頭路14號、首爾韓國國立現代美術館等重要機構展出。

莉景創作計畫包含2018年平昌冬季奧林匹克運動會「白南準 X 莉景」、東京愛馬仕銀座店Le Forum藝廊個展，也曾為布魯塞爾凱旋門立面創作光雕投影作品。

台北當代藝術館今天透過新聞稿表示，莉景長期以光與空間作為創作媒介，作品內容關注光與黑暗、存在與缺席之間的張力，探索生命的二元性。此次個展標題「時空蝕」概括她的探討，也讓人聯想到日蝕、月蝕等天體現象，象徵光的短暫性與時間的循環模式。

「時空蝕：光的間界」中可見與展覽同名裝置藝術作品，莉景在地面上擺放2座以文字組成的概念性「高塔」，分別象徵完整與破碎，並在牆面設計鏤空，讓自然光照進展間，隨光影流動，讓文字能見度處於隨時變化的狀態。

展覽期間，觀眾也可以撥動或填補作品上的肖楠木焚香粉，讓文字逐漸模糊或清晰，隨著時間推移，焚香粉的顏色同時會因環境變化而改變。

台北當代藝術館表示，這件作品不僅是靜態裝置，更是一場隨時間推進、由觀眾參與而持續變化的藝術體驗，邀請大家共同思考時間、存在與消逝的關聯。

「時空蝕：光的間界」展覽明天起於台北當代藝術館展出至4月20日。